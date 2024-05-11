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Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад
Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров за объявление планов о передаче военной помощи Киеву без дальнейших... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T10:00
2024-05-11T10:00
украина
владимир зеленский (президент украины)
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
нато
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров за объявление планов о передаче военной помощи Киеву без дальнейших поступлений вооружений, пишет РИА Новости.Накануне президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении киевскому режиму помощи на 400 миллионов долларов. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.В апреле Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Киев рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. В середине апреля во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши ТускВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуЛондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, нато, сша, новости
Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад

Украине нужно напрямую поставленное оружие, а не анонсы выделения помощи – Зеленский

10:00 11.05.2024
 
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров за объявление планов о передаче военной помощи Киеву без дальнейших поступлений вооружений, пишет РИА Новости.

"Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах", — заявил он.

Накануне президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении киевскому режиму помощи на 400 миллионов долларов. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
В апреле Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой сессии.
Согласно документу, Украине предлагается выделить 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В рамках нового пакета помощи Киев рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
В середине апреля во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Коллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреНАТОСШАНовости
 
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