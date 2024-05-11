https://crimea.ria.ru/20240511/deystvitelno-poleznyy-paket-pomoschi-zelenskiy-snova-kritikuet-zapad-1137191633.html

Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад

Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров за объявление планов о передаче военной помощи Киеву без дальнейших... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

украина

владимир зеленский (президент украины)

коллективный запад

поставки западного оружия украине

в мире

нато

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров за объявление планов о передаче военной помощи Киеву без дальнейших поступлений вооружений, пишет РИА Новости.Накануне президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении киевскому режиму помощи на 400 миллионов долларов. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.В апреле Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Киев рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. В середине апреля во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши ТускВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуЛондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, нато, сша, новости