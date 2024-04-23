https://crimea.ria.ru/20240423/bezopasnost-ukrainy--nasha-bezopasnost-britaniya-daet-krupneyshiy-transh-1136787758.html

Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш

Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. Как сообщает портал... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T18:55

2024-04-23T18:55

2024-04-23T18:55

риши сунак

великобритания

польша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. Как сообщает портал официальной информации Соединенного королевства, во время своего визита в Польшу на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Сунак заявил, что Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.По словам Сунака, с учетом новой помощи Британия выделит Украине в этом году 3 миллиарда фунтов стерлингов. Он отметил, что министерство обороны Великобритании отправит крупнейшую в истории партию оборудования, в которую войдет:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что это рекордный пакет военной помощи, оказанной Киеву."Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой предоставила современные танки и первой отправила ракеты большой дальности. Теперь мы идем еще дальше", - цитирует Шаппса пресс-служба правительства Великобритании.Кроме того, в ходе личной встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак предложил в следующем году развернуть эскадрилью ВВС Великобритании "Тайфун" для осуществления воздушной полиции НАТО над Польшей.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.13 марта в ЕС заявили об увеличении фонда помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.В субботу, 20 апреля, проект о конфискации российских активов в пользу Украины был принят палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенG7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву"На восстановление": Киев намерен продать российские активы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риши сунак, великобритания, польша, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости