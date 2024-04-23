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Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш
Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. Как сообщает портал... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T18:55
2024-04-23T18:55
2024-04-23T18:55
риши сунак
великобритания
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украина
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. Как сообщает портал официальной информации Соединенного королевства, во время своего визита в Польшу на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Сунак заявил, что Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.По словам Сунака, с учетом новой помощи Британия выделит Украине в этом году 3 миллиарда фунтов стерлингов. Он отметил, что министерство обороны Великобритании отправит крупнейшую в истории партию оборудования, в которую войдет:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что это рекордный пакет военной помощи, оказанной Киеву."Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой предоставила современные танки и первой отправила ракеты большой дальности. Теперь мы идем еще дальше", - цитирует Шаппса пресс-служба правительства Великобритании.Кроме того, в ходе личной встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак предложил в следующем году развернуть эскадрилью ВВС Великобритании "Тайфун" для осуществления воздушной полиции НАТО над Польшей.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.13 марта в ЕС заявили об увеличении фонда помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.В субботу, 20 апреля, проект о конфискации российских активов в пользу Украины был принят палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенG7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву"На восстановление": Киев намерен продать российские активы
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риши сунак, великобритания, польша, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости
Безопасность Украины – наша безопасность: Британия дает крупнейший транш
Сунак объявил о крупнейшей в истории разовой поставке военной техники Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым
. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. Как сообщает портал официальной информации Соединенного королевства
, во время своего визита в Польшу на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Сунак заявил, что Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.
"Безопасность Украины – это наша безопасность. В рамках этого плана правительство в этом году выделит дополнительно 500 миллионов фунтов стерлингов на боеприпасы, противовоздушную оборону и беспилотники, в которых нуждается Украина. Это крупнейшая в истории разовая поставка военной техники на фронты Украины и твердое обязательство поддерживать существующий уровень поддержки Киева до тех пор, пока это необходимо", - сказано в сообщении портала.
По словам Сунака, с учетом новой помощи Британия выделит Украине в этом году 3 миллиарда фунтов стерлингов. Он отметил, что министерство обороны Великобритании отправит крупнейшую в истории партию оборудования, в которую войдет:
—60 лодок и безэкипажных катеров, а также морские орудия;
—более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
—более 400 боевых машин;
—около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что это рекордный пакет военной помощи, оказанной Киеву.
"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой предоставила современные танки и первой отправила ракеты большой дальности. Теперь мы идем еще дальше", - цитирует Шаппса пресс-служба правительства Великобритании.
Кроме того, в ходе личной встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак предложил в следующем году развернуть эскадрилью ВВС Великобритании "Тайфун" для осуществления воздушной полиции НАТО над Польшей.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов
", начав с изъятия процентов, которые они приносят.13 марта в ЕС заявили об увеличении фонда
помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
В субботу, 20 апреля, проект о конфискации российских активов
в пользу Украины был принят палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.
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