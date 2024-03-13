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ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости Крым, 13.03.2024
ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T20:59
2024-03-13T20:59
2024-03-13T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.В конце 2023 года координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря прошлого года Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 миллиард. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтовВ Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныСалливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине
https://crimea.ria.ru/20240229/dengi-i-vlast-pochemu-ssha-tormozyat-s-pomoschyu-ukraine-1135283166.html
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европейский союз (ес), новости, политика, в мире, украина, европа, поставки западного оружия украине
ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
Увеличение фонда военной помощи Украине на пять миллиардов евро согласовали в ЕС
20:59 13.03.2024 (обновлено: 21:15 13.03.2024)