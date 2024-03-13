https://crimea.ria.ru/20240313/es-uvelichivaet-fond-voennoy-pomoschi-ukraine-na-pyat-milliardov-evro-1135633307.html

ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро

ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости Крым, 13.03.2024

ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро

Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T20:59

2024-03-13T20:59

2024-03-13T21:15

европейский союз (ес)

новости

политика

в мире

украина

европа

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/28/1100402896_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_39178616c50d6855ba64714b43ca16e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.В конце 2023 года координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря прошлого года Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 миллиард. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтовВ Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныСалливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине

https://crimea.ria.ru/20240229/dengi-i-vlast-pochemu-ssha-tormozyat-s-pomoschyu-ukraine-1135283166.html

украина

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, политика, в мире, украина, европа, поставки западного оружия украине