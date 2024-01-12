Рейтинг@Mail.ru
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/sunak-obyavil-o-vydelenii-ukraine-voennoy-pomoschi-na-25-mlrd-funtov-1134155519.html
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T17:43
2024-01-12T17:50
риши сунак
новости
великобритания
украина
деньги
беспилотник (бпла, дрон)
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_c65361423f51889ca679294530cfa70b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.Как отмечает издание, деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.Кроме того, по данным The Guardian, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое будет действовать "до вступления Украины в НАТО".Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
https://crimea.ria.ru/20240104/dengi-v-chernuyu-dyru-ili-pochemu-kiev-bolshe-ne-uvidit-pomosch-vashingtona-1133987041.html
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_1f94820d70d536ad489d691c0a02cc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риши сунак, новости, великобритания, украина, деньги, беспилотник (бпла, дрон), владимир зеленский (президент украины)
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов

Британский премьер Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов

17:43 12.01.2024 (обновлено: 17:50 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

"Сунак заявил, что Британия увеличит свою поддержку Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов больше, чем за предыдущие два года", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.
Кроме того, по данным The Guardian, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое будет действовать "до вступления Украины в НАТО".
Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
ВСУ Украины получили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
4 января, 19:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона
 
Риши СунакНовостиВеликобританияУкраинаДеньгиБеспилотник (БПЛА, дрон)Владимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:29Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна
18:13Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
18:02Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО
17:57Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков
17:43Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
17:38Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
17:19Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область
17:01Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю
16:54Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра
16:49Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам
16:40ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции
16:29Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
16:16Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ
16:03Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото
15:51Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе
15:37ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область
15:26Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
15:08Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд
14:59С ножом на брата: крымчанина будут судить за убийство
14:36Погиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым
Лента новостейМолния