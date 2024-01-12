https://crimea.ria.ru/20240112/sunak-obyavil-o-vydelenii-ukraine-voennoy-pomoschi-na-25-mlrd-funtov-1134155519.html
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T17:43
2024-01-12T17:43
2024-01-12T17:50
риши сунак
новости
великобритания
украина
деньги
беспилотник (бпла, дрон)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.Как отмечает издание, деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.Кроме того, по данным The Guardian, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое будет действовать "до вступления Украины в НАТО".Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
https://crimea.ria.ru/20240104/dengi-v-chernuyu-dyru-ili-pochemu-kiev-bolshe-ne-uvidit-pomosch-vashingtona-1133987041.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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риши сунак, новости, великобритания, украина, деньги, беспилотник (бпла, дрон), владимир зеленский (президент украины)
Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
Британский премьер Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов
17:43 12.01.2024 (обновлено: 17:50 12.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.
"Сунак заявил, что Британия увеличит свою поддержку Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов больше, чем за предыдущие два года", – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.
Кроме того, по данным The Guardian, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое будет действовать "до вступления Украины в НАТО".
Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне заявил
, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.