https://crimea.ria.ru/20240112/ssha-ostanovili-voennuyu-pomosch-ukraine---chto-proiskhodit-na-samom-dele-1134146298.html
США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле - РИА Новости Крым, 12.01.2024
США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
Заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:14
2024-01-12T12:14
2024-01-12T12:17
эксклюзивы риа новости крым
украина
сша
деньги
поставки западного оружия украине
европа
европейский союз
мнения
политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1375:773_1920x0_80_0_0_fdb81c8208f89553aa4721a9bb042688.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса. Американский политический замесПо его мнению, до 80% денежных вливаний в киевский режим идет из необъявленных источников. Объявленные - только небольшая часть военной, финансовой и любой другой помощи."От конгресса пока никаких решений ждать не стоит. Они не договорились, будут договариваться дальше. Но помощь Украине шла, идет и будет идти и без решения конгресса. Это очевидно, иначе Украине просто не на что было бы жить. На какие деньги эта страна содержит социалку, бюджетников? Она не печатает деньги, не разгоняет инфляцию - этого нет", - констатирует политолог.Айсберг без верхушкиЧто касается расходов США на Ближнем Востоке, ситуаций в Йемене и на Тайване, - это, по мнению эксперта, также не заставит Вашингтон "спрыгнуть" с идеи того, что Украину нужно использовать в качестве средства сдерживания России - деньги для этого найдутся."Поэтому американская помощь, конечно, не остановится. Однако американцы будут просить европейцев, чтобы они потратили чуть-чуть больше. Европейцы, в свою очередь, станут уговаривать венгров, чтобы те подписали пакет помощи. А венгры будут выдвигать собственные условия - это всегда торговля", - заключает эксперт.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойВ Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныСалливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d0752e30c6f6dc4678909899a799b14c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, деньги, поставки западного оружия украине, европа, европейский союз, мнения, политика, новости сво, безопасность, оружие, конгресс сша, пентагон, владимир брутер
США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
Большая часть помощи Украине идет из необъявленных источников - политолог Брутер
12:14 12.01.2024 (обновлено: 12:17 12.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине
из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
Американский политический замес
"На эти слова Кирби вообще не нужно обращать внимания. Он хочет, чтобы республиканцы проголосовали за пакет помощи, который предлагает администрация. Не более того. Все, что он сказал, нужно рассматривать как внутриамериканский политический замес - они торгуются перед выборами и каждый должен объявить себя победителем. Ни к финансированию Украины, ни к нам, ни к СВО особого отношения это не имеет", - убежден Брутер.
По его мнению, до 80% денежных вливаний в киевский режим идет из необъявленных источников. Объявленные - только небольшая часть военной, финансовой и любой другой помощи.
"От конгресса пока никаких решений ждать не стоит. Они не договорились, будут договариваться дальше. Но помощь Украине шла, идет и будет идти и без решения конгресса. Это очевидно, иначе Украине просто не на что было бы жить. На какие деньги эта страна содержит социалку, бюджетников? Она не печатает деньги, не разгоняет инфляцию - этого нет", - констатирует политолог.
Айсберг без верхушки
"Заявленная часть финансирования - только верхушка айсберга, без которой ничего принципиально не поменяется и на театре военных действий. Оружие завезено, будет завозиться дальше. Если нужно, будет покупаться на частном рынке - фирмы, которые работают под Пентагоном и Госдепом, никуда не делись. Не случайно они говорят о том, что большая часть денег остается в Америке - они разгоняют местную военную промышленность. Это можно делать все и без конгресса", - продолжает Брутер.
Что касается расходов США на Ближнем Востоке, ситуаций в Йемене
и на Тайване,
- это, по мнению эксперта, также не заставит Вашингтон "спрыгнуть" с идеи того, что Украину нужно использовать в качестве средства сдерживания России - деньги для этого найдутся.
"Поэтому американская помощь, конечно, не остановится. Однако американцы будут просить европейцев, чтобы они потратили чуть-чуть больше. Европейцы, в свою очередь, станут уговаривать венгров, чтобы те подписали пакет помощи. А венгры будут выдвигать собственные условия - это всегда торговля", - заключает эксперт.
В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь
Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине
, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым: