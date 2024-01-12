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США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле

США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле - РИА Новости Крым, 12.01.2024

США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле

Заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T12:14

2024-01-12T12:14

2024-01-12T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса. Американский политический замесПо его мнению, до 80% денежных вливаний в киевский режим идет из необъявленных источников. Объявленные - только небольшая часть военной, финансовой и любой другой помощи."От конгресса пока никаких решений ждать не стоит. Они не договорились, будут договариваться дальше. Но помощь Украине шла, идет и будет идти и без решения конгресса. Это очевидно, иначе Украине просто не на что было бы жить. На какие деньги эта страна содержит социалку, бюджетников? Она не печатает деньги, не разгоняет инфляцию - этого нет", - констатирует политолог.Айсберг без верхушкиЧто касается расходов США на Ближнем Востоке, ситуаций в Йемене и на Тайване, - это, по мнению эксперта, также не заставит Вашингтон "спрыгнуть" с идеи того, что Украину нужно использовать в качестве средства сдерживания России - деньги для этого найдутся."Поэтому американская помощь, конечно, не остановится. Однако американцы будут просить европейцев, чтобы они потратили чуть-чуть больше. Европейцы, в свою очередь, станут уговаривать венгров, чтобы те подписали пакет помощи. А венгры будут выдвигать собственные условия - это всегда торговля", - заключает эксперт.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойВ Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныСалливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине

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