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Сенат США заблокировал законопроект о помощи Киеву

Сенат США заблокировал законопроект о помощи Киеву - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Сенат США заблокировал законопроект о помощи Киеву

Сенат США заблокировал законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T06:36

2023-12-07T06:36

2023-12-07T06:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Сенат США заблокировал законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом пишет РИА Новости.Для того, чтобы поставить документ на голосование, данное решение должны были утвердить не менее 60 сенаторов. За высказались 49, против — 51. Таким образом, верхняя палата Конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и утвердить его.Причиной разногласий стал вопрос охраны границы Штатов, на чем настаивают республиканцы. До тех пор, пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, они не поддержат выделение средств для Киева.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США ранее заявляла, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.4 декабря глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что у Америки заканчиваются деньги на поддержку Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник также подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Он призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеПочему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена СШАВ Белом доме считают высоким риск поражения Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, поставки западного оружия украине, политика, экономика, в мире, новости