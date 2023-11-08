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У США больше нет денег на поддержку Украины

У США больше нет денег на поддержку Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2023

У США больше нет денег на поддержку Украины

Правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T20:28

2023-11-08T20:28

2023-11-08T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться. Об этом заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США.По ее словам, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование для поддержки Украины, то организациям-партнерам Вашингтона на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи Киеву.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США начали передавать Украине меньшие пакеты военной помощи со складов Пентагона из-за истощения выделенных Конгрессом средств.На прошлой неделе Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов, в который вошли в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО NASAMS.Читайте также на РИА Новости Крым:План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денегУкраину вычеркнули: в США одобрили помощь ИзраилюВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой

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сша, украина, в мире, пентагон, экономика, поставки западного оружия украине, деньги, новости