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У США больше нет денег на поддержку Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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У США больше нет денег на поддержку Украины
У США больше нет денег на поддержку Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2023
У США больше нет денег на поддержку Украины
Правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T20:28
2023-11-08T20:28
сша
украина
в мире
пентагон
экономика
поставки западного оружия украине
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться. Об этом заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США.По ее словам, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование для поддержки Украины, то организациям-партнерам Вашингтона на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи Киеву.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США начали передавать Украине меньшие пакеты военной помощи со складов Пентагона из-за истощения выделенных Конгрессом средств.На прошлой неделе Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов, в который вошли в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО NASAMS.Читайте также на РИА Новости Крым:План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денегУкраину вычеркнули: в США одобрили помощь ИзраилюВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой
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сша, украина, в мире, пентагон, экономика, поставки западного оружия украине, деньги, новости
У США больше нет денег на поддержку Украины

У правительства США больше не осталось денег на поддержку Украины - USAID

20:28 08.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться. Об этом заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США.
"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", - цитирует Макки РИА Новости.
По ее словам, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование для поддержки Украины, то организациям-партнерам Вашингтона на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи Киеву.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США начали передавать Украине меньшие пакеты военной помощи со складов Пентагона из-за истощения выделенных Конгрессом средств.
На прошлой неделе Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов, в который вошли в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО NASAMS.
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