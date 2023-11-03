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Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю
Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю
Отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрила палата представителей США. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T09:22
2023-11-03T10:46
сша
израиль
обострение ситуации в израиле
в мире
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрила палата представителей США. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что документ предполагает выделить Израилю около 14,3 миллиарда долларов. "За" проголосовали 226 членов палаты, против высказались 196.Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких заявлений лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине."Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии… Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы", – сказал Шумер.Президент США 20 октября запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Байден заявил, что Америка способна помогать обоим государствам и предложил выделить 61,4 млрд долларов Украине и 14,3 млрд – Израилю. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News сообщил, что такая помощь будет включать "военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для того, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами".Ранее политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что избрание спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона не может радовать ни Джо Байдена, ни Украину, которой все меньше интересуются в конгрессе в связи с подготовкой к выборам.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев, напротив, считает, что питать иллюзии относительно урезания военной помощи Киеву со стороны США, в том числе на фоне палестино-израильского конфликта, не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнениеВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойВо что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
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96
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сша, израиль, обострение ситуации в израиле, в мире, деньги
Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

09:22 03.11.2023 (обновлено: 10:46 03.11.2023)
 
© РИА НовостиФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрила палата представителей США. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что документ предполагает выделить Израилю около 14,3 миллиарда долларов. "За" проголосовали 226 членов палаты, против высказались 196.
Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких заявлений лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине.
"Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии… Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы", – сказал Шумер.
Президент США 20 октября запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Байден заявил, что Америка способна помогать обоим государствам и предложил выделить 61,4 млрд долларов Украине и 14,3 млрд – Израилю. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News сообщил, что такая помощь будет включать "военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для того, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами".
Ранее политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что избрание спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона не может радовать ни Джо Байдена, ни Украину, которой все меньше интересуются в конгрессе в связи с подготовкой к выборам.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев, напротив, считает, что питать иллюзии относительно урезания военной помощи Киеву со стороны США, в том числе на фоне палестино-израильского конфликта, не стоит.
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