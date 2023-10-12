https://crimea.ria.ru/20231012/ekspert-prizval-ne-pitat-illyuziy-po-povodu-urezaniya-pomoschi-ukraine-1132061063.html

Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине

Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине

США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T20:05

2023-10-12T20:05

2023-10-12T20:05

сергей горбачев

радио "спутник в крыму"

мнения

украина

сша

великобритания

в мире

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Кандидат политических наук Сергей Горбачев Кандидат политических наук Сергей Горбачев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь информационное прикрытие, чтобы ввести Россию в заблуждение. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также отметил, что военно-промышленный комплекс США, путь и "немного неповоротливо, но наращивает производство вооружений. Растет количество военных заказов не только для стран "третьего мира", но и для Европы, которая утилизирует советское вооружение на полях Украины, заменяя его в основном американским.По мнению Горбачева, военный потенциал США "огромен", и они могут себе позволить одновременно помогать и Украине, и Израилю.Саммит НАТО и помощь Украине11 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского.В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".Политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому опасение президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке обосновано.

https://crimea.ria.ru/20231011/ukraina-poluchit-novuyu-partiyu-voennoy-pomoschi-ot-ssha-chto-voshlo-v-paket-1132002726.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, украина, сша, великобритания, в мире