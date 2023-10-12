https://crimea.ria.ru/20231012/ekspert-prizval-ne-pitat-illyuziy-po-povodu-urezaniya-pomoschi-ukraine-1132061063.html
Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине
Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине
США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T20:05
2023-10-12T20:05
2023-10-12T20:05
сергей горбачев
радио "спутник в крыму"
мнения
украина
сша
великобритания
в мире
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Кандидат политических наук Сергей Горбачев
Кандидат политических наук Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь информационное прикрытие, чтобы ввести Россию в заблуждение. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также отметил, что военно-промышленный комплекс США, путь и "немного неповоротливо, но наращивает производство вооружений. Растет количество военных заказов не только для стран "третьего мира", но и для Европы, которая утилизирует советское вооружение на полях Украины, заменяя его в основном американским.По мнению Горбачева, военный потенциал США "огромен", и они могут себе позволить одновременно помогать и Украине, и Израилю.Саммит НАТО и помощь Украине11 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского.В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".Политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому опасение президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке обосновано.
https://crimea.ria.ru/20231011/ukraina-poluchit-novuyu-partiyu-voennoy-pomoschi-ot-ssha-chto-voshlo-v-paket-1132002726.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей горбачев, мнения, украина, сша, великобритания, в мире
Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине
Эксперт Горбачев: факты свидетельствуют, что США не будут сокращать военную помощь Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
США не будут урезать военную помощь Украине из-за обострения арабо-израильского конфликта, а статьи в западной прессе по этому поводу – всего лишь информационное прикрытие, чтобы ввести Россию в заблуждение. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму"
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"Вчера принято решение о выделении 200 миллионов долларов на помощь Украине, еще десяток танков Leopard в ближайшую неделю поступит от Германии <…>, также принято решение об отправке на Украину F-16 в обозримой перспективе. По факту реально действует все: и деньги выделяются, и техника поставляется, и кадры проходят обучение. Никаких звоночков по поводу того, что будет минимизация (помощи Киеву – ред.), нет. Нужно объективно смотреть на вещи и развеивать иллюзии, в которых мы зачастую пребываем ", – сказал Горбачев.
Он также отметил, что военно-промышленный комплекс США, путь и "немного неповоротливо, но наращивает производство вооружений. Растет количество военных заказов не только для стран "третьего мира", но и для Европы, которая утилизирует советское вооружение на полях Украины, заменяя его в основном американским.
По мнению Горбачева, военный потенциал США "огромен", и они могут себе позволить одновременно помогать и Украине, и Израилю.
"Разного рода дискуссии на фоне выборов (в США – ред.) и утверждения бюджетов – это в определенном смысле прикрытие. Ведь все, о чем говорилось, начиная от Javelin (американский противотанковый ракетный комплекс – ред.) и заканчивая F-16, на сегодняшний день на Украине присутствует или будет присутствовать в ближайшее время. Кто-то был "за", кто-то был "против", шли дискуссии, но в сухом остатке все это воюет против нас", – подытожил эксперт.
Саммит НАТО и помощь Украине
11 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".
Политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение
, что в понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому опасение президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке обосновано.