https://crimea.ria.ru/20240509/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-maya-1137173610.html

Главные события и заявления дня: 9 мая

Главные события и заявления дня: 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Главные события и заявления дня: 9 мая

На Красной площади в Москве состоялся традиционный Парад Победы. Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" над лидерами и спонсорами Киева. Столтенберг... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T21:52

2024-05-09T21:52

2024-05-09T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На Красной площади в Москве состоялся традиционный Парад Победы. Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" над лидерами и спонсорами Киева. Столтенберг открестился от прямого участия НАТО в украинском конфликте. Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Белгороду. Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Анапе. Экс-главком ВСУ Залужный стал послом в Британии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Речь Путина и высокие гости: как прошел Парад Победы в МосквеНа Красной площади в Москве состоялся традиционный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на церемонию приехали президенты семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса.Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал – исполняющий обязанности Министра обороны генерал армии Сергей Шойгу. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 30 парадных расчетов: более девяти тысяч военнослужащих, в числе которых более тысячи бойцов специальной военной операции.По главной площади проехали многоцелевые универсальные бронированные автомобили, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А. Завершился парад Победы пролетом самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Затем шесть штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.Президент РФ Владимир Путин в своей речи отметил, что Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике.Он заверил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить нового глобального военного столкновения, но в то же время никому не позволит угрожать ей. Глава государства подчеркнул, что стратегические силы РФ всегда находятся в боевой готовности.Президент добавил, что страна отмечает День Победы в условиях специальной военной операции. Все ее участники – настоящие герои, перед стойкостью и самоотверженностью которых преклоняется вся Россия. Путин подчеркнул, что духовная сопричастность к судьбам и подвигам участников СВО "нерушимо связывает поколения героев Отечества".Новый Нюрнбергский процесс над украинскими неонацистами9 мая на сайте Совета безопасности РФ была опубликована статья зампредседателя ведомства Дмитрия Медведева под названием "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI".В ней автор, в частности, настаивает на необходимости организации международного трибунала над лидерами, спонсорами и идейными вдохновителями киевского режима по примеру Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.По мнению Медведева, такой процесс будет означать "окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира".Замглавы Совбеза отметил "в ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке".Заявление Столтенберга об участии НАТО в украинском конфликтеГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен напрямую участвовать в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.По его словам, киевский режим не просил НАТО направлять свои контингенты, а стремится получить от Брюсселя лишь "поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию".Столтенберг добавил, что "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России не наблюдается.Обстрел Белгорода боевиками ВСУВосемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения в результате ударов украинских боевиков по Белгороду и району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным губернатора, в больницы с осколочными ранениями госпитализированы четверо взрослых и ребенок, еще трое получили помощь на месте. Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.Минобороны РФ в четверг сообщило, что за ночь над Белгородской, Курской и Брянской областями средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов залпового огня RM-70 Vampire и один беспилотник.Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в АнапеУкраинские дроны атаковали нефтебазу в Анапе, в результате вспыхнул пожар, сообщил глава города Василий Швец.Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако несколько БПЛА упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар. Повреждены несколько резервуаров, жертв и пострадавших нет.Зеленский отправил Залужного послом в ЛондонПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уволенного с поста главкома в феврале этого года, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.Отдельным указом Зеленский 9 мая уволил экс-главкома с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службы.

https://crimea.ria.ru/20240509/avtoprobegi-i-kontserty-vo-dvorakh-den-pobedy-v-krymu-i-sevastopole--1137170560.html

https://crimea.ria.ru/20240509/politsiya-vmeshalas-v-shestvie-bessmertnogo-polka-v-berline-1137172988.html

https://crimea.ria.ru/20240509/na-ukraine-prisutstvuyut-soldaty-nato--premer-ministr-polshi-tusk-1137173249.html

https://crimea.ria.ru/20240509/aviatsiya-razbila-komandnyy-punkt-brigady-vsu-i-polevoy-sklad-boepripasov-1137160984.html

https://crimea.ria.ru/20240509/ograblenie-po-ukrainski-kak-kiev-pokhitil-zoloto-iz-muzeya-kryma-v-ussr-1137143310.html

https://crimea.ria.ru/20240509/valentina-na-valentayne-krymskaya-geroinya-rodom-s-urala-1136975010.html

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