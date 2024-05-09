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В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Анапе. В результате вспыхнул пожар, повреждены несколько резервуаров. Об этом сообщил глава города Василий Швец. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T08:33
2024-05-09T08:35
краснодарский край
происшествия
анапа
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
василий швец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Анапе. В результате вспыхнул пожар, повреждены несколько резервуаров. Об этом сообщил глава города Василий Швец."В ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров". - написал он в своем Telegram.В результате происшествия жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава города.Огонь удалось локализовать в 7:40, уточнили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на четверг российские системы ПВО уничтожили 15 реактивным снарядов Vampire и шесть беспилотников над Белгородской, Брянкой и Курской областями. В Белгороде в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены 34 квартиры и десятки машин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненыеВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мостуУкраинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, анапа, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, василий швец
В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу

Нефтебаза в Анапе в ночь на 9 мая подверглась атаке шести украинских беспилотников - мэр

08:33 09.05.2024 (обновлено: 08:35 09.05.2024)
 
© Telegram мэра Анапы Василия ШвецаВ Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
© Telegram мэра Анапы Василия Швеца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Анапе. В результате вспыхнул пожар, повреждены несколько резервуаров. Об этом сообщил глава города Василий Швец.
"В ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров". - написал он в своем Telegram.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава города.
Огонь удалось локализовать в 7:40, уточнили в оперштабе Краснодарского края.
В ночь на четверг российские системы ПВО уничтожили 15 реактивным снарядов Vampire и шесть беспилотников над Белгородской, Брянкой и Курской областями. В Белгороде в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены 34 квартиры и десятки машин.
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Краснодарский крайПроисшествияАнапаОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВасилий Швец
 
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