Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240509/ataka-vsu-na-regiony-rossii-unichtozheny-15-snaryadov-vampire-i-6-dronov-1137146079.html
Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов
Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов
В ночь на 9 мая украинские боевики атаковали приграничные регионы России беспилотниками и реактивными снарядами западного образца. Все они уничтожены, сообщили... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T07:28
2024-05-09T07:37
министерство обороны рф
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
брянская область
обстрелы брянской области
обстрелы курской области
курская область
курский аэродром
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137145338_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_762e0380db0189f732fd73833a95e4f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 9 мая украинские боевики атаковали приграничные регионы России беспилотниками и реактивными снарядами западного образца. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.Удары пришлись по Белгородской, Курской и Брянской областям.ВСУ ежедневно пытаются атаковать регионы России различными видами вооружения. Боевики применяют беспилотники. ракеты, реактивные снаряды, и другое западное вооружение против мирных жителей. Накануне была атакована нефтебаза в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек.
https://crimea.ria.ru/20240506/troe-detey-raneny-v-rezultate-ataki-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-1137083739.html
белгородская область
брянская область
курская область
курский аэродром
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137145338_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e7ebf6e12a7de3799e49e8a3be96f5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, курская область, курский аэродром, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, поставки западного оружия украине, новости
Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов

15 снарядов Vampire и 6 дронов сбиты за ночь над тремя регионами России - Минобороны

07:28 09.05.2024 (обновлено: 07:37 09.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
Последствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 9 мая украинские боевики атаковали приграничные регионы России беспилотниками и реактивными снарядами западного образца. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
Удары пришлись по Белгородской, Курской и Брянской областям.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов залпового огня RM-70 Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, два беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и три дрона – над Курской областью", - уточняется в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать регионы России различными видами вооружения. Боевики применяют беспилотники. ракеты, реактивные снаряды, и другое западное вооружение против мирных жителей.
Накануне была атакована нефтебаза в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 17:43
Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область
 
Министерство обороны РФПВООбстрелы Белгородской областиБелгородская областьБрянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы Курской областиКурская областьКурский аэродромБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция
09:29Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая
09:11Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР
08:48Чем занять детей на праздники в Симферополе
08:33В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
08:11Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни
07:45Парад Победы 1945 года: интересные факты в цифрах
07:41Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду
07:28Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов
07:0380-летие освобождения Севастополя: как это было
00:01Прогноз погоды в Крыму на 9 мая
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
22:52Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
22:45Главные новости Крыма: 8 мая
22:30Главное за день: 8 мая
22:03В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
21:52Как будут работать парковки в Севастополе в праздники
21:32В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
21:04Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
20:54В Феодосии зажгли "Лучи Победы"
Лента новостейМолния