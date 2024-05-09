https://crimea.ria.ru/20240509/ataka-vsu-na-regiony-rossii-unichtozheny-15-snaryadov-vampire-i-6-dronov-1137146079.html

Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов

Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Атака ВСУ на регионы России: уничтожены 15 снарядов Vampire и 6 дронов

В ночь на 9 мая украинские боевики атаковали приграничные регионы России беспилотниками и реактивными снарядами западного образца. Все они уничтожены, сообщили... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T07:28

2024-05-09T07:28

2024-05-09T07:37

министерство обороны рф

пво

обстрелы белгородской области

белгородская область

брянская область

обстрелы брянской области

обстрелы курской области

курская область

курский аэродром

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 9 мая украинские боевики атаковали приграничные регионы России беспилотниками и реактивными снарядами западного образца. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.Удары пришлись по Белгородской, Курской и Брянской областям.ВСУ ежедневно пытаются атаковать регионы России различными видами вооружения. Боевики применяют беспилотники. ракеты, реактивные снаряды, и другое западное вооружение против мирных жителей. Накануне была атакована нефтебаза в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек.

https://crimea.ria.ru/20240506/troe-detey-raneny-v-rezultate-ataki-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-1137083739.html

белгородская область

брянская область

курская область

курский аэродром

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2024

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