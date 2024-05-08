https://crimea.ria.ru/20240508/vsu-udarili-raketami-atacms-po-neftebaze-v-luganske---est-ranenye-1137115636.html

ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые - РИА Новости Крым, 08.05.2024

ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пятеро, горит газопровод... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T05:48

2024-05-08T05:48

2024-05-08T05:54

луганская народная республика (лнр)

луганск

леонид пасечник

ракеты atacms

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пятеро, горит газопровод высокого давления, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Он отметил, что на место приехали медики, которые работают с пострадавшими в условиях сильного пожара. "В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас – не допустить распространения огня", - указал Пасечник.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, у всех пострадавших – минно-взрывные травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступивший на взрывное устройство подросток погиб в ЛНР, еще трое раненыНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMSСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, леонид пасечник, ракеты atacms, происшествия, новые регионы россии