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ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые - РИА Новости Крым, 08.05.2024
ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пятеро, горит газопровод... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T05:48
2024-05-08T05:54
луганская народная республика (лнр)
луганск
леонид пасечник
ракеты atacms
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пятеро, горит газопровод высокого давления, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Он отметил, что на место приехали медики, которые работают с пострадавшими в условиях сильного пожара. "В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас – не допустить распространения огня", - указал Пасечник.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, у всех пострадавших – минно-взрывные травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступивший на взрывное устройство подросток погиб в ЛНР, еще трое раненыНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMSСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
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луганская народная республика (лнр), луганск, леонид пасечник, ракеты atacms, происшествия, новые регионы россии
ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

В результате удара по нефтебазе Луганска ракетами ATACMS ранены пять человек - Пасечник

05:48 08.05.2024 (обновлено: 05:54 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе. Архивное фото
Пожар на нефтебазе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пятеро, горит газопровод высокого давления, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - сообщил он в Telegram.
Он отметил, что на место приехали медики, которые работают с пострадавшими в условиях сильного пожара.
"В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас – не допустить распространения огня", - указал Пасечник.
По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, у всех пострадавших – минно-взрывные травмы.
"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", - уточнила глава республиканского минздрава.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛуганскЛеонид ПасечникРакеты ATACMSПроисшествияНовые регионы России
 
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