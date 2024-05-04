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Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T07:00

2024-05-04T07:00

2024-05-04T07:27

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что боевики пытались ударить ракетами ATACMS.Накануне политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что после получения от США дальнобойных ракет ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост.В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, о чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов.Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили вражеский беспилотникНовые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости, поставки западного оружия украине