Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240504/nad-krymom-sbity-chetyre-rakety-atacms-1137038339.html
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T07:00
2024-05-04T07:27
ракеты atacms
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
министерство обороны рф
атаки всу на крым
новости
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_16dac0f03be59451d2eef27be85ade34.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что боевики пытались ударить ракетами ATACMS.Накануне политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что после получения от США дальнобойных ракет ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост.В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, о чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов.Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили вражеский беспилотникНовые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_65:0:1004:704_1920x0_80_0_0_b597d28ce1b90e2500afe2cfb072a672.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракеты atacms, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости, поставки западного оружия украине
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

Четыре американские ракеты ATACMS сбиты над Крымским полуостровом за ночь - Минобороны

07:00 04.05.2024 (обновлено: 07:27 04.05.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что боевики пытались ударить ракетами ATACMS.
"Дежурными средствами ПВО четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - сказано в сообщении.
Накануне политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что после получения от США дальнобойных ракет ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост.
В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, о чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов.
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом сбили вражеский беспилотник
Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
 
Ракеты ATACMSКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымНовостиПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
08:22Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
07:59В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
07:34В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута
07:02В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
07:00Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
22:59Главные новости Крыма: 3 мая
22:15Главное за день: 3 мая
21:41Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту
21:12Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
21:01На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
20:45Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
20:38Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
20:15Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке
20:03Крымский мост открыт
19:44Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС
19:35В Севастополе стреляют - власти назвали причину
Лента новостейМолния