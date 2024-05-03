https://crimea.ria.ru/20240503/nad-krymom-sbili-vrazheskiy-bespilotnik-1137003057.html

Над Крымом сбили вражеский беспилотник

Над Крымом сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Над Крымом сбили вражеский беспилотник

Минувшей ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, еще пять сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T07:41

2024-05-03T07:41

2024-05-03T07:43

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

пво

крым

новости крыма

министерство обороны рф

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, еще пять сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.Накануне вечером на территорией Крыма также был сбит украинский дрон. В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

крым

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, белгородская область