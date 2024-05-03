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Над Крымом сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Над Крымом сбили вражеский беспилотник
Над Крымом сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Над Крымом сбили вражеский беспилотник
Минувшей ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, еще пять сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T07:41
2024-05-03T07:43
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
пво
крым
новости крыма
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, еще пять сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.Накануне вечером на территорией Крыма также был сбит украинский дрон. В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, белгородская область
Над Крымом сбили вражеский беспилотник

Над Крымом ночью уничтожили украинский беспилотник

07:41 03.05.2024 (обновлено: 07:43 03.05.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, еще пять сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Накануне вечером на территорией Крыма также был сбит украинский дрон. В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.
30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяПВОКрымНовости КрымаМинистерство обороны РФБелгородская область
 
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