https://crimea.ria.ru/20240421/v-sevastopole-korabl-otbil-ataku-protivokorabelnoy-rakety-1136729494.html

В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T09:56

2024-04-21T09:56

2024-04-21T10:13

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к горожанам с просьбой доверять только информации из официальных источников.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. 19 апреля в Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем. В ночь на 9 апреля украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов. В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского мостаТри ракеты ATACMS сбиты над Черным моремВ Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма