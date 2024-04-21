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В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T09:56
2024-04-21T10:13
севастополь
михаил развожаев
происшествия
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к горожанам с просьбой доверять только информации из официальных источников.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. 19 апреля в Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем. В ночь на 9 апреля украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов. В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского мостаТри ракеты ATACMS сбиты над Черным моремВ Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

Корабль отбил атаку противокорабельной ракеты на Северной стороне в Севастополе

09:56 21.04.2024 (обновлено: 10:13 21.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные корабли у пристани в Севастополе
Военные корабли у пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор обратился к горожанам с просьбой доверять только информации из официальных источников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО.
19 апреля в Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем. В ночь на 9 апреля украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов.
В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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