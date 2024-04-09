https://crimea.ria.ru/20240409/raketa-u-kryma-i-4-drona-unichtozheny-nad-regionami-za-noch-1136387954.html

"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь

"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь - РИА Новости Крым, 09.04.2024

"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь

Российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. Ночью над Черным морем уничтожена украинская ракета "Нептун, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T07:14

2024-04-09T07:14

2024-04-09T07:25

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. Ночью над Черным морем уничтожена украинская ракета "Нептун, сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение ночи беспилотники ВСУ сбиты в двух регионах России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - добавили в военном ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над акваторией Севастополя была уничтожена низколетящая воздушная цель. А глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что около 4 часов утра дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

черное море

воронежская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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