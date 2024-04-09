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"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь
"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь - РИА Новости Крым, 09.04.2024
"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь
Российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. Ночью над Черным морем уничтожена украинская ракета "Нептун, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T07:14
2024-04-09T07:14
2024-04-09T07:25
пво
министерство обороны рф
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. Ночью над Черным морем уничтожена украинская ракета "Нептун, сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение ночи беспилотники ВСУ сбиты в двух регионах России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - добавили в военном ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над акваторией Севастополя была уничтожена низколетящая воздушная цель. А глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что около 4 часов утра дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
черное море
воронежская область
белгородская область
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"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь
Сбиты ракета "Нептун" у побережья Крыма и дроны над Воронежской и Белгородской областями
07:14 09.04.2024 (обновлено: 07:25 09.04.2024)