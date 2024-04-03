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В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мосту
В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мосту
Вооруженные силы и правоохранительные структуры России в состоянии обеспечить безопасность Крымского моста, и граждане страны в этом не сомневаются, поскольку... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:25
2024-04-03T13:03
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мнения
леонид ивлев
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы и правоохранительные структуры России в состоянии обеспечить безопасность Крымского моста, и граждане страны в этом не сомневаются, поскольку уже сейчас активно бронируют отдых на полуострове. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.Британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника Главного управления разведки минобороны Украины в среду сообщила, что военная разведка киевского режима планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине текущего года. По словам собеседника издания, у ГУР есть "большая часть средств для осуществления этой цели".Депутат выразил уверенность, что Россия и Крым "в состоянии обеспечить безопасность Крымского моста, и никто не должен в этом сомневаться".Он добавил, что если бы россияне боялись угроз киевского режима, они бы не ехали отдыхать в Крым."Приближаются майские праздники, и вы посмотрите, сколько гостей будет в Крыму, какие очереди будут у моста. Мы верим, что безопасность полуострова и его инфраструктуры будет обеспечена российскими Вооруженными силами", - заключил политик.Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Малюка* по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь, в частности, идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что Малюку* вменяется статья 205 УК РФ – "террористический акт".Президент России Владимир Путин заявил, что попытки киевского режима ударить по Крымскому мосту и Крымскому полуострову, а также обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры являются не чем иным, как акциями устрашения. Российский лидер напомнил, что нацисты "никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей".*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
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РИА Новости Крым
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мнения, леонид ивлев, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии
В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мосту

Армия России сможет обеспечить безопасность Крымского моста – депутат Госдумы Ивлев

12:25 03.04.2024 (обновлено: 13:03 03.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы и правоохранительные структуры России в состоянии обеспечить безопасность Крымского моста, и граждане страны в этом не сомневаются, поскольку уже сейчас активно бронируют отдых на полуострове. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
Британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника Главного управления разведки минобороны Украины в среду сообщила, что военная разведка киевского режима планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине текущего года. По словам собеседника издания, у ГУР есть "большая часть средств для осуществления этой цели".
"Украина угрожает Крыму после 16 марта 2014 года, а Крымскому мосту – после окончания его строительства и введения в эксплуатацию. Тем не менее, мост стоит, люди по нему ездят, сейчас с наступлением тепла увеличился автомобильный трафик, уже на лето активно бронируются гостиницы, люди покупают путевки в санатории и дома отдыха. Это говорит о том, что люди верят в то, что Крым надежно защищен – с воздуха, с суши, на воде и под водой", – сказал Ивлев.
Депутат выразил уверенность, что Россия и Крым "в состоянии обеспечить безопасность Крымского моста, и никто не должен в этом сомневаться".
Он добавил, что если бы россияне боялись угроз киевского режима, они бы не ехали отдыхать в Крым.
"Приближаются майские праздники, и вы посмотрите, сколько гостей будет в Крыму, какие очереди будут у моста. Мы верим, что безопасность полуострова и его инфраструктуры будет обеспечена российскими Вооруженными силами", - заключил политик.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.
26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Малюка* по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь, в частности, идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что Малюку* вменяется статья 205 УК РФ – "террористический акт".
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки киевского режима ударить по Крымскому мосту и Крымскому полуострову, а также обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры являются не чем иным, как акциями устрашения. Российский лидер напомнил, что нацисты "никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей".
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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