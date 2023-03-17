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Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма
Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:18
2023-03-17T17:18
2023-03-17T17:36
владимир путин (политик)
россия
безопасность республики крым и севастополя
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новости
крымская весна
день воссоединения с россией
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития двух субъектов.Глава государства поздравил крымчан и всех россиян с предстоящим Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и напомнил, что "девять лет назад жители полуострова сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор навсегда стать частью нашей единой большой страны".Читайте также на РИА Новости Крым:Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция Путин может посетить Крым на годовщину воссоединенияШойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-zayavil-o-planakh-ukrainy-atakovat-krym-i-sevastopol-1127121963.html
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Путин: "Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер"
"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы. И, конечно, несмотря на все вызовы и трудности будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
2023-03-17T17:18
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, новости, крымская весна, день воссоединения с россией, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма
Путин: власти России сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя
17:18 17.03.2023 (обновлено: 17:36 17.03.2023)