Рейтинг@Mail.ru
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/sdelaem-vse-dlya-presecheniya-lyubykh-ugroz--putin-o-zaschischennosti-kryma-1127609118.html
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма
Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:18
2023-03-17T17:36
владимир путин (политик)
россия
безопасность республики крым и севастополя
крым
севастополь
новости
крымская весна
день воссоединения с россией
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122278238_0:136:3072:1863_1920x0_80_0_0_71877beded82be1f8d7fa09bbb4b7e59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития двух субъектов.Глава государства поздравил крымчан и всех россиян с предстоящим Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и напомнил, что "девять лет назад жители полуострова сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор навсегда стать частью нашей единой большой страны".Читайте также на РИА Новости Крым:Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция Путин может посетить Крым на годовщину воссоединенияШойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-zayavil-o-planakh-ukrainy-atakovat-krym-i-sevastopol-1127121963.html
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: "Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер"
"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы. И, конечно, несмотря на все вызовы и трудности будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
2023-03-17T17:18
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122278238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7b4a520fa310585e6a506613eab51fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, новости, крымская весна, день воссоединения с россией, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма

Путин: власти России сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя

17:18 17.03.2023 (обновлено: 17:36 17.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития двух субъектов.
"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. И, конечно, несмотря на все вызовы, будем последовательно системно решать вопросы ускоренного социально-экономического развития региона, реализуем все наши планы по улучшению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала региона", - сказал президент.
Глава государства поздравил крымчан и всех россиян с предстоящим Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и напомнил, что "девять лет назад жители полуострова сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор навсегда стать частью нашей единой большой страны".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция
Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 12:32
Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
Владимир Путин (политик)РоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымСевастопольНовостиКрымская веснаДень Воссоединения с РоссиейСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
19:16В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
18:38Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
18:29В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
18:19Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
18:03В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
17:54Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
17:52С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
17:44Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
17:40Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
17:34Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
17:33Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку
Лента новостейМолния