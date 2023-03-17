https://crimea.ria.ru/20230317/sdelaem-vse-dlya-presecheniya-lyubykh-ugroz--putin-o-zaschischennosti-kryma-1127609118.html

Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма

Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма

Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:18

2023-03-17T17:18

2023-03-17T17:36

владимир путин (политик)

россия

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

новости

крымская весна

день воссоединения с россией

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития двух субъектов.Глава государства поздравил крымчан и всех россиян с предстоящим Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и напомнил, что "девять лет назад жители полуострова сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор навсегда стать частью нашей единой большой страны".Читайте также на РИА Новости Крым:Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция Путин может посетить Крым на годовщину воссоединенияШойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-zayavil-o-planakh-ukrainy-atakovat-krym-i-sevastopol-1127121963.html

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крым

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Путин: "Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер" "Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы. И, конечно, несмотря на все вызовы и трудности будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. 2023-03-17T17:18 true PT1M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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