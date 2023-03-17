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Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция
Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:07
2023-03-17T17:07
2023-03-17T17:07
владимир путин (политик)
политика
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крым
севастополь
общество
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Президент России Владимир Путин 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитываются о проделанной за девять лет работе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя