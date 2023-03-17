https://crimea.ria.ru/20230317/soveschanie-putina-po-krymu-i-sevastopolyu-pryamaya-translyatsiya-1127599519.html

Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция

Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Совещание Путина по Крыму и Севастополю. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:07

2023-03-17T17:07

2023-03-17T17:07

владимир путин (политик)

политика

прямая трансляция

крым

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127599401_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_90f5d113caee8e5ede8fcf1e2ec88ed1.jpg

Президент России Владимир Путин 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитываются о проделанной за девять лет работе.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, прямая трансляция, крым, севастополь, общество, видео