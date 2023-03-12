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Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
Президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T15:58
2023-03-12T16:05
владимир путин (политик)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, прозвучавшее в программе "Москва. Кремль. Путин".Во фрагменте программы речь идет о запланированной командировке президента в один из российских регионов на следующей неделе.Официальных сообщений Кремля по поводу участия президента в мероприятиях в Крыму пока не было.Хроника Крымской весны по дням - в проекте РИА Новости Крым &gt;&gt;Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостровНа Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РКРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова
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владимир путин (политик), крым, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, новости крыма, севастополь, общество
Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения

Путин может совершить визит в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией

15:58 12.03.2023 (обновлено: 16:05 12.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года
22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, прозвучавшее в программе "Москва. Кремль. Путин".
Во фрагменте программы речь идет о запланированной командировке президента в один из российских регионов на следующей неделе.
"Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности. Также, по нашей информации, в графике Путина на неделю есть и международные контакты", - рассказали в программе.
Официальных сообщений Кремля по поводу участия президента в мероприятиях в Крыму пока не было.
Хроника Крымской весны по дням - в проекте РИА Новости Крым >>
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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