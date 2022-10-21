https://crimea.ria.ru/20221021/na-zapade-uzhe-zhaleyut-chto-srazu-ne-priznali-krym--vitse-premer-rk-1125003991.html

На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК

На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК - РИА Новости Крым, 21.10.2022

На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК

Многие политические и общественные деятели в Европе сегодня жалеют, что в 2014 году не признали легитимный референдум в Крыму и воссоединение полуострова с... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T08:03

2022-10-21T08:03

2022-10-21T08:03

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Многие политические и общественные деятели в Европе сегодня жалеют, что в 2014 году не признали легитимный референдум в Крыму и воссоединение полуострова с Россией, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его мнению, это свидетельствует об определенном "брожении" в западных странах. В этой ситуации может быть велика роль крымского гражданского общества, которое за восемь лет наладило связь с общественно-политическими кругами на Западе по каналам народной дипломатии, считает вице-премьер РК."Есть общественно-политические силы в Европе, готовые заниматься антиколониальной борьбой против нового американского колониализма, бороться с неонацизмом и американским империализмом. У нас в Крыму гражданское общество подготовленное, зрелое и имеющее опыт. Вот если вы (Запад – ред.) не признаете Крым, тогда мы как территория обособленная можем признать Каталонию, Шотландию, Сардинию, Ломбардию, Северную Ирландию – кого угодно. Это начнет шокировать и раскачивать. Крым может распространять свое влияние, да так, что нашим оппонентам мало не покажется", – убежден Мурадов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220403/posol-v-turtsii-otvetil-na-vopros-chey-krym-1122835618.html

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крым, мнения, политика, в мире, георгий мурадов