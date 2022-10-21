Рейтинг@Mail.ru
На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221021/na-zapade-uzhe-zhaleyut-chto-srazu-ne-priznali-krym--vitse-premer-rk-1125003991.html
На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК - РИА Новости Крым, 21.10.2022
На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
Многие политические и общественные деятели в Европе сегодня жалеют, что в 2014 году не признали легитимный референдум в Крыму и воссоединение полуострова с... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:03
2022-10-21T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
политика
в мире
георгий мурадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/88/1113998842_0:226:2838:1822_1920x0_80_0_0_b21752bbd8bbc504178128dec4840895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Многие политические и общественные деятели в Европе сегодня жалеют, что в 2014 году не признали легитимный референдум в Крыму и воссоединение полуострова с Россией, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его мнению, это свидетельствует об определенном "брожении" в западных странах. В этой ситуации может быть велика роль крымского гражданского общества, которое за восемь лет наладило связь с общественно-политическими кругами на Западе по каналам народной дипломатии, считает вице-премьер РК."Есть общественно-политические силы в Европе, готовые заниматься антиколониальной борьбой против нового американского колониализма, бороться с неонацизмом и американским империализмом. У нас в Крыму гражданское общество подготовленное, зрелое и имеющее опыт. Вот если вы (Запад – ред.) не признаете Крым, тогда мы как территория обособленная можем признать Каталонию, Шотландию, Сардинию, Ломбардию, Северную Ирландию – кого угодно. Это начнет шокировать и раскачивать. Крым может распространять свое влияние, да так, что нашим оппонентам мало не покажется", – убежден Мурадов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220403/posol-v-turtsii-otvetil-na-vopros-chey-krym-1122835618.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/88/1113998842_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_1ac2c73a5c8c4f6a9a641f87652c8681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мнения, политика, в мире, георгий мурадов
На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК

Вице-премьер РК Мурадов: многие на Западе уже жалеют, что в 2014 году не признали Крым

08:03 21.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Многие политические и общественные деятели в Европе сегодня жалеют, что в 2014 году не признали легитимный референдум в Крыму и воссоединение полуострова с Россией, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Сегодня многие на Западе начинают жалеть о том, что они сразу не пошли на шаг признания Крыма как неотъемлемой части России. Они не признали совершенно законный и легитимный референдум, потому что "политически нецелесообразно усиливать Россию". Но сейчас они видят, насколько это было пагубно. В Европе многие об этом говорят, в Италии, во Франции и даже в Германии такие голоса прорываются", - сказал Мурадов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его мнению, это свидетельствует об определенном "брожении" в западных странах. В этой ситуации может быть велика роль крымского гражданского общества, которое за восемь лет наладило связь с общественно-политическими кругами на Западе по каналам народной дипломатии, считает вице-премьер РК.
"Есть общественно-политические силы в Европе, готовые заниматься антиколониальной борьбой против нового американского колониализма, бороться с неонацизмом и американским империализмом. У нас в Крыму гражданское общество подготовленное, зрелое и имеющее опыт. Вот если вы (Запад – ред.) не признаете Крым, тогда мы как территория обособленная можем признать Каталонию, Шотландию, Сардинию, Ломбардию, Северную Ирландию – кого угодно. Это начнет шокировать и раскачивать. Крым может распространять свое влияние, да так, что нашим оппонентам мало не покажется", – убежден Мурадов.
Крым. Судак - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 10:21
Посол в Турции ответил на вопрос "Чей Крым?"
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымМненияПолитикаВ миреГеоргий Мурадов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
07:31Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
07:05Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
03:34Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
00:04При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека. Обновлено
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
21:59В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
21:54Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
21:44Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
21:37Как проверить скорость старения мозга
21:16Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы
20:57Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт
20:34Как фейки меняют реальность – мнение
20:17Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
20:01На Кубани за долги арестован американский самолет
19:56Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
19:48Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
19:29Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
Лента новостейМолния