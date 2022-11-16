https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-obeschanie-vernut-poluostrov-1125400436.html

В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров

В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров

Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T17:12

2022-11-16T17:12

2022-11-16T17:12

мнения

политика

крым

владимир зеленский (президент украины)

украина

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского "вернуть" полуостров в состав Украины.Он также выразил уверенность, что Запад не будет воевать с Россией ради Зеленского и его желаний."На Западе как бы поддерживают (Украину), но уже вовсю боятся, чтобы не дай бог их не коснулись все тяготы, связанные с конфликтом с Россией. Никто не забывает фразу нашего президента, что у нас достаточно мощных систем, чтобы ответить, и им неповадно будет устраивать с нами какую-то крупномасштабную войну. Этого они реально боятся", – убежден вице-премьер РК.В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира.

https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html

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мнения, политика, крым, владимир зеленский (президент украины), украина, георгий мурадов