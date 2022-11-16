https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-obeschanie-vernut-poluostrov-1125400436.html
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T17:12
2022-11-16T17:12
2022-11-16T17:12
мнения
политика
крым
владимир зеленский (президент украины)
украина
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского "вернуть" полуостров в состав Украины.Он также выразил уверенность, что Запад не будет воевать с Россией ради Зеленского и его желаний."На Западе как бы поддерживают (Украину), но уже вовсю боятся, чтобы не дай бог их не коснулись все тяготы, связанные с конфликтом с Россией. Никто не забывает фразу нашего президента, что у нас достаточно мощных систем, чтобы ответить, и им неповадно будет устраивать с нами какую-то крупномасштабную войну. Этого они реально боятся", – убежден вице-премьер РК.В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира.
https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, крым, владимир зеленский (президент украины), украина, георгий мурадов
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
Мурадов: Украина будет вместе с Крымом и Донбассом, но не так, как хочет Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского "вернуть" полуостров в состав Украины.
"Уверяю, что Малороссия (Украина - ред.), Новороссия обязательно будут вместе с Крымом, потому что народы русского корня смогут выживать только вместе, по-другому это дерево существовать не может. Так что оправдаются желания Зеленского быть вместе с Крымом, но не его личные желания, а многострадального народа, который мечтает о том, чтобы, наконец, пришел мир. Потому что вместо обещанного мира Зеленский принес только войну и разрушения", – сказал Мурадов на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он также выразил уверенность, что Запад не будет воевать с Россией ради Зеленского и его желаний.
"На Западе как бы поддерживают (Украину), но уже вовсю боятся, чтобы не дай бог их не коснулись все тяготы, связанные с конфликтом с Россией. Никто не забывает фразу нашего президента, что у нас достаточно мощных систем, чтобы ответить, и им неповадно будет устраивать с нами какую-то крупномасштабную войну. Этого они реально боятся", – убежден вице-премьер РК.
В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира.