https://crimea.ria.ru/20240325/putin-nazval-tseli-popytok-udarov-po-krymskomu-mostu-1136026595.html

Путин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту

Путин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Путин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту

Попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту и Крымскому полуострову, а также обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, – не что иное, как... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T21:32

2024-03-25T21:32

2024-03-25T22:15

владимир путин (политик)

крымский мост

крым

новости

россия

безопасность республики крым и севастополя

украина

"крокус сити холл"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту и Крымскому полуострову, а также обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, – не что иное, как акции устрашения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле".Российский лидер напомнил, что нацисты "никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей". А тем более сейчас, когда контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.Он указал, что в этот ряд вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. "Их цель – посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно, - подчеркнул Путин. – Для достижения этого им нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда, в новом его издании. Выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман", – резюмировал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

https://crimea.ria.ru/20240325/dlya-usileniya-zaschity-krymskogo-mosta-opredelyat-edinogo-operatora-1136020526.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крымский мост, крым, новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, украина, "крокус сити холл", всу (вооруженные силы украины)