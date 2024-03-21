https://crimea.ria.ru/20240321/publichno-opravdyvali-terakt-na-krymskom-mostu-novye-zaderzhaniya-fsb-1135882306.html

Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности,... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T07:34

2024-03-21T07:34

2024-03-21T07:45

антитеррор

мариуполь

новости

донецкая народная республика (днр)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крымский мост

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году, сообщили в штабе обороны ДНР.Отмечается, что оба задержанных – жители Мариуполя. Следственным подразделением УФСБ в отношении них возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Сейчас сотрудники УФСБ РФ по ДНР проводят проверку, устанавливая пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма.Накануне стало известно, что житель Крыма получил два года принудительных работ за экстремизм в сети. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи" От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антитеррор, мариуполь, новости, донецкая народная республика (днр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, безопасность