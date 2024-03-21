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Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности,... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T07:34
2024-03-21T07:34
2024-03-21T07:45
антитеррор
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году, сообщили в штабе обороны ДНР.Отмечается, что оба задержанных – жители Мариуполя. Следственным подразделением УФСБ в отношении них возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Сейчас сотрудники УФСБ РФ по ДНР проводят проверку, устанавливая пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма.Накануне стало известно, что житель Крыма получил два года принудительных работ за экстремизм в сети. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи" От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антитеррор, мариуполь, новости, донецкая народная республика (днр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, безопасность
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
За оправдание теракта на Крымском мосту двое жителей Мариуполя пойдут под суд
07:34 21.03.2024 (обновлено: 07:45 21.03.2024)