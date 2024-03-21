Рейтинг@Mail.ru
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240321/publichno-opravdyvali-terakt-na-krymskom-mostu-novye-zaderzhaniya-fsb-1135882306.html
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности,... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T07:34
2024-03-21T07:45
антитеррор
мариуполь
новости
донецкая народная республика (днр)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымский мост
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135882526_0:0:696:392_1920x0_80_0_0_851e027082b720a40554ef8216edbef6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году, сообщили в штабе обороны ДНР.Отмечается, что оба задержанных – жители Мариуполя. Следственным подразделением УФСБ в отношении них возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Сейчас сотрудники УФСБ РФ по ДНР проводят проверку, устанавливая пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма.Накануне стало известно, что житель Крыма получил два года принудительных работ за экстремизм в сети. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи" От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135882526_0:17:696:539_1920x0_80_0_0_45f9aa1a98c0de2304baae4a83789d96.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антитеррор, мариуполь, новости, донецкая народная республика (днр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, безопасность
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

За оправдание теракта на Крымском мосту двое жителей Мариуполя пойдут под суд

07:34 21.03.2024 (обновлено: 07:45 21.03.2024)
 
© РИА НовостиЗа оправдание теракта на Крымском мосту двое мужчин пойдут под суд в Мариуполе
За оправдание теракта на Крымском мосту двое мужчин пойдут под суд в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Сразу два уголовных дела возбуждено ФСБ в Мариуполе после задержания двоих местных жителей. Их подозревают в публичном оправдании терроризма, в частности, оправдании теракта на Крымском мосту в 2023 году, сообщили в штабе обороны ДНР.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба задержанных – жители Мариуполя. Следственным подразделением УФСБ в отношении них возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники УФСБ РФ по ДНР проводят проверку, устанавливая пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
Накануне стало известно, что житель Крыма получил два года принудительных работ за экстремизм в сети.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
 
АнтитеррорМариупольНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крымский мостБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32В Керчи осуждена бизнесмен за растрату субсидии после потопа
08:59В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов
08:3710 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
08:17За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств
07:52Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов
07:34Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
07:16Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
06:55В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют
06:39Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
06:02"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:47Главные новости Крыма: 20 марта
22:15Главное за день: 20 марта
21:53Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
21:38Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
21:11В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
20:54Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
20:42В центре Севастополя слышна стрельба
20:32На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновоз
Лента новостейМолния