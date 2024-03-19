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Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ

Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ

Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:54

2024-03-19T14:54

2024-03-19T14:54

пограничная служба фсб

россия

владимир путин (политик)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

события в донбассе

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ.По его словам, самый напряженный участок работы сотрудников Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - отметил президент.Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУВсе попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, россия, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, события в донбассе, безопасность