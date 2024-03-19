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Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:54
2024-03-19T14:54
пограничная служба фсб
россия
владимир путин (политик)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
события в донбассе
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ.По его словам, самый напряженный участок работы сотрудников Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - отметил президент.Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУВсе попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины
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пограничная служба фсб, россия, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, события в донбассе, безопасность
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ

Путин поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности на Донбассе и в Новороссии

14:54 19.03.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ.
"Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные, боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - заявил Путин.
По его словам, самый напряженный участок работы сотрудников Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации.
"Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - отметил президент.
Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.
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Пограничная служба ФСБРоссияВладимир Путин (политик)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиСобытия в ДонбассеБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
14:54Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
14:53Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России 0:49
14:48От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
14:39Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин
14:31ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
14:28Украинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиков
14:23Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
14:18143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки
14:14Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток
14:13В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
13:47Российские военные освободили Орловку в Донбассе
13:42ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
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