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Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:54
2024-03-19T14:54
2024-03-19T14:54
пограничная служба фсб
россия
владимир путин (политик)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
события в донбассе
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал на заседании коллеги ФСБ.По его словам, самый напряженный участок работы сотрудников Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - отметил президент.Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУВсе попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пограничная служба фсб, россия, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, события в донбассе, безопасность
Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
Путин поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности на Донбассе и в Новороссии