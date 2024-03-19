https://crimea.ria.ru/20240319/vse-popytki-proryva-drg-cherez-granitsu-rossii-provalilis--putin-1135834339.html

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин

Все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:39

2024-03-19T14:39

2024-03-19T14:44

владимир путин (политик)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.Хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, безжалостно бросают их на убой, сказал президент. Он подчеркнул, что действия по защите государственной границы России слажены, скоординированы и результативны.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от МинобороныПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном мореАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, дрг, диверсанты, антитеррор