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Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин
Все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:39
2024-03-19T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.Хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, безжалостно бросают их на убой, сказал президент. Он подчеркнул, что действия по защите государственной границы России слажены, скоординированы и результативны.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от МинобороныПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном мореАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
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владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, дрг, диверсанты, антитеррор
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин

Путин заявил о провале всех попыток вражеских ДРГ прорваться на территорию России

14:39 19.03.2024 (обновлено: 14:44 19.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились", – констатировал российский лидер.
Хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, безжалостно бросают их на убой, сказал президент. Он подчеркнул, что действия по защите государственной границы России слажены, скоординированы и результативны.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
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Владимир Путин (политик)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияДРГДиверсантыАнтитеррор
 
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