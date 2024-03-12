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Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны

Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны

Российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:47

2024-03-12T12:47

2024-03-12T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и бронемашинами, нарушения государственной границы РФ не допущено. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении. В частности, около 3:00 по мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожены до 60 боевиков, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, во вторник утром российские военные и пограничники отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на территорию Курской области в районе населенного пункта Теткино. Противник понес значительные потери и был отброшен, добавили в министерстве.В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Читайте также на РИА Новости Крым:120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской областиНа учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейТри британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, граница, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости сво, безопасность, вооруженные силы россии, пограничная служба фсб