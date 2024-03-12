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Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны
Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны
Российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T12:47
2024-03-12T13:02
министерство обороны рф
граница
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
безопасность
вооруженные силы россии
пограничная служба фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и бронемашинами, нарушения государственной границы РФ не допущено. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении. В частности, около 3:00 по мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожены до 60 боевиков, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, во вторник утром российские военные и пограничники отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на территорию Курской области в районе населенного пункта Теткино. Противник понес значительные потери и был отброшен, добавили в министерстве.В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Читайте также на РИА Новости Крым:120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской областиНа учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейТри британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
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министерство обороны рф, граница, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости сво, безопасность, вооруженные силы россии, пограничная служба фсб
Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны

Боевики ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область с трех направлений - Минобороны

12:47 12.03.2024 (обновлено: 13:02 12.03.2024)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и бронемашинами, нарушения государственной границы РФ не допущено. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении.
В частности, около 3:00 по мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены.
"По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено", – уточнили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожены до 60 боевиков, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, во вторник утром российские военные и пограничники отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на территорию Курской области в районе населенного пункта Теткино. Противник понес значительные потери и был отброшен, добавили в министерстве.
В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
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Министерство обороны РФГраницаУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОБезопасностьВооруженные силы РоссииПограничная служба ФСБ
 
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