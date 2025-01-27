https://crimea.ria.ru/20250127/krasnuyu-knigu-kryma-popolnyat-desyatki-vidov-zhivotnykh-i-rasteniy-1143709097.html

Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений

Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений

Обновленную Красную книгу Республики Крым, которую планируется переиздать к концу 2025 года, пополнят более 20 видов растений и около 40 видов животных. Об этом РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T22:04

2025-01-27T22:04

2025-01-27T20:36

красная книга крыма

радио "спутник в крыму"

григорий прокопов

дмитрий епихин

природа

экология

новости крыма

минприроды крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Обновленную Красную книгу Республики Крым, которую планируется переиздать к концу 2025 года, пополнят более 20 видов растений и около 40 видов животных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали кандидат биологических наук, член комиссии по редким и исчезающим видам при Минприроды РК и редколлегии Красной книги Крыма Дмитрий Епихин и старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ Григорий Прокопов.Редких видов растений еще два десяткаПо словам Епихина, список растений обновляемой Красной книги Крыма сейчас еще активно обсуждается членами комиссии и авторами очерков документа. Но уже понятно, что часть видов уйдет из списка."Потому что они были включены в предыдущее издание Красной книги России, а в Крыму им угрозы не существует. Мы вынуждены были их включить в прошлое издание, а сейчас необходимости в этом нет", – пояснил Епихин.Среди них виды, которые уже более полстолетия не фиксируются в Крыму, заметил он. Например, майкараган волжский. В 1960-х годах его еще находили на берегах озера Донузлав, но с тех пор никто нигде не видел, в том числе по итогам целенаправленных поисков в последние годы, рассказал Епихин.В то же время новое издание республиканской Красной книги, как ожидается, весьма серьезно пополнится растениями, а также грибами и лишайниками, мхами и водорослями, которые сегодня требуют охраны государства, добавил Епихин.В числе таких – псаммофитные виды, растущие на морских песчаных пляжах. По словам Епихина, еще 20 лет назад они были очень распространены в Крыму, особенно на западном и восточном побережье. Но в связи с активным освоением рекреационного пляжного ресурса эти виды катастрофически сокращаются в численности, и ареал по площади уменьшается в немыслимых масштабах, утверждает ученый."Это, например, полынь песчаная. Она растет по пересыпям песчаных озер на границе с морем. И если 20 лет назад там были практически заросшие песчаные дюны и это был один из доминантов растительного покрова, то сейчас только островки, причем это стареющие особи: они перестали размножаться семенным путем", – рассказал Епихин.По его словам, полынь песчаная выполняет важные экосистемные функции. Произрастая на берегу узкой полосой, она удерживает дюны от размыва штормами и развевания ветрами, от которых за одну зиму может утрачиваться до 20-30 см песчаного пляжа.Епихин выразил надежду на то, что включение полыни песчаной и подобных ей растений псаммофитных видов поможет их сохранить."Хотя Красная книга напрямую не охраняет места обитания, тем не менее при обосновании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заказников, различных памятников природы и прочего – это будет, конечно же, в плюс. Это виды уязвимые, их нужно включать в состав ООПТ, чтобы сохранить вместе с местами обитания, в отрыве от которых они жить не могут", – подытожил Епихин.Число видов охраняемых животных приближается к 400То же самое о животных говорит Григорий Прокопов. По его словам, вид, изъятый из природы в зоопарки, сохранить практически невозможно."Задача найти природное место обитания, где концентрация этих видов наиболее высока, и охранять. Охрана, оторванная от мест обитания, невозможна и бессмысленна. Это актуально только в том случае, если мы предусматриваем, что дальше будем возвращать их в природу", – сказал эксперт.По его словам, в части животного мира в Красной книге Крыма также будут значительные изменения."Не такие, как планировалось изначально, но в первом приближении число видов должно вырасти примерно до 395, плюс минус два, которые еще обсуждаются. Планируется исключить из Красной книги от 16 до 18 видов и включить до 38 видов", – уточнил Прокопов.Среди спорных видов – малый, или салгирский рыбец, сказал он."Известно, что этот вид существовал еще в начале прошлого века, потом исчез, потом пытались вселять его из водоемов Кавказа, из рек, но он не прижился. И сейчас коллеги из Института биологии южных морей предложили его исключить, по причине того, что его в общем-то его нет и охранять нечего", – сказал ученый.Среди новых, требующих охраны, утка савка, вид которой на мировом уровне в последнее время считается на грани исчезновения, тогда как в Крыму уже третий год наблюдается оседлая популяция этой птицы на пресных Сакских озерах, поделился Прокопов.Примечательно, что здесь озера, которые принимают стоки, у них даже названия соответствующие – Ковш, Отстойник, – но савку и целый ряд других птиц как раз этот негативный фактор сюда и привлек, заметил ученый."И еще один случай, когда несчастье, по сути, помогло. У нас Арабатская стрелка –пограничная зона, и за счет того, что там закрытый режим, в прошлом году образовалась гнездовая колония фламинго, которые вывели более 100 птенцов", – рассказал Прокопов.Фламинго стремятся не менять выбранных ими мест для обитания, при этом очень чувствительны к факторам беспокойства, и сказать с точностью, будут ли они здесь оставаться, пока нельзя. Но сделать все возможное, чтобы именно так и было – необходимо, считает Прокопов.По словам ученых, новое издание Красной книги Крыма должно выйти к концу 2025 года.Все, чем пополнится республиканский охранный документ, войдет и в Красную книгу России, поскольку она формируется на основе данных региональных красных книг, уточнили эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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