Рейтинг@Mail.ru
В Турции горит многоэтажный отель - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/v-turtsii-gorit-mnogoetazhnyy-otel-1143710954.html
В Турции горит многоэтажный отель
В Турции горит многоэтажный отель - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Турции горит многоэтажный отель
Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T18:31
2025-01-27T18:31
турция
происшествия
пожар
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143711822_83:0:634:310_1920x0_80_0_0_30deeb921f3eb0ce78ecbde45521d56b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber.По информации телеканала, пожар вспыхнул около 16:30 при строительстве девятиэтажного отеля. По предварительным данным, причиной мог стать сварочный аппарат.Людей, находившихся на верхних этажах, удалось спасти – применялись краны.Пожарные продолжают работу по спасению людей и тушению огня.Ранее стала известна причина пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. Газета Sabah сообщила что предположительно огонь вспыхнул на кухне – ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили пожар водой вместо огнетушителя.Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте унес жизни 79 человек. Об этом на прошлой неделе сообщала генпрокуратура провинции. Пожар возник в ночь на 21 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе потушили масштабный пожар в жилом домеЗажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанахБабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143711822_152:0:565:310_1920x0_80_0_0_4c48bf73e0320faf196d59706bf95933.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, происшествия, пожар, новости, в мире
В Турции горит многоэтажный отель

В Турции из горящего многоэтажного отеля эвакуируют людей

18:31 27.01.2025
 
© Скриншот с видео очевидцаВ Турции горит многоэтажный отель
В Турции горит многоэтажный отель
© Скриншот с видео очевидца
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Пожар вспыхнул в здании в районе Аланьи Антальи, вызвав панику. Черный дым из района, где произошел пожар, заволок небо. К зданию, где находились рабочие, были направлены пожарные", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, пожар вспыхнул около 16:30 при строительстве девятиэтажного отеля. По предварительным данным, причиной мог стать сварочный аппарат.
Людей, находившихся на верхних этажах, удалось спасти – применялись краны.
Пожарные продолжают работу по спасению людей и тушению огня.
© Скриншот с видео очевидцаВ Турции горит многоэтажный отель
В Турции горит многоэтажный отель
© Скриншот с видео очевидца
В Турции горит многоэтажный отель
Ранее стала известна причина пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. Газета Sabah сообщила что предположительно огонь вспыхнул на кухне – ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили пожар водой вместо огнетушителя.
Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте унес жизни 79 человек. Об этом на прошлой неделе сообщала генпрокуратура провинции. Пожар возник в ночь на 21 января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе потушили масштабный пожар в жилом доме
Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах
Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
 
ТурцияПроисшествияПожарНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
19:10Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
18:43Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
18:31В Турции горит многоэтажный отель
18:10"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
17:37Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
17:17Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
17:09Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России
16:57Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"
16:36"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
16:13Память жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму
15:40В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
15:10Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России
14:53В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
14:44Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом
14:34В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
14:21В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето
14:01В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута
13:47Сдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона
13:19Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Лента новостейМолния