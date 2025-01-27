В Турции горит многоэтажный отель
В Турции из горящего многоэтажного отеля эвакуируют людей
© Скриншот с видео очевидцаВ Турции горит многоэтажный отель
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber.
"Пожар вспыхнул в здании в районе Аланьи Антальи, вызвав панику. Черный дым из района, где произошел пожар, заволок небо. К зданию, где находились рабочие, были направлены пожарные", – говорится в сообщении.
По информации телеканала, пожар вспыхнул около 16:30 при строительстве девятиэтажного отеля. По предварительным данным, причиной мог стать сварочный аппарат.
Людей, находившихся на верхних этажах, удалось спасти – применялись краны.
Пожарные продолжают работу по спасению людей и тушению огня.
© Скриншот с видео очевидцаВ Турции горит многоэтажный отель
© Скриншот с видео очевидца
В Турции горит многоэтажный отель
Ранее стала известна причина пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. Газета Sabah сообщила что предположительно огонь вспыхнул на кухне – ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили пожар водой вместо огнетушителя.
Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте унес жизни 79 человек. Об этом на прошлой неделе сообщала генпрокуратура провинции. Пожар возник в ночь на 21 января.
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