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В Турции горит многоэтажный отель

В Турции горит многоэтажный отель - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Турции горит многоэтажный отель

Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T18:31

2025-01-27T18:31

2025-01-27T18:31

турция

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в Аланье, пожарные спасают людей. Об этом сообщает телеканал A Haber.По информации телеканала, пожар вспыхнул около 16:30 при строительстве девятиэтажного отеля. По предварительным данным, причиной мог стать сварочный аппарат.Людей, находившихся на верхних этажах, удалось спасти – применялись краны.Пожарные продолжают работу по спасению людей и тушению огня.Ранее стала известна причина пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. Газета Sabah сообщила что предположительно огонь вспыхнул на кухне – ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили пожар водой вместо огнетушителя.Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте унес жизни 79 человек. Об этом на прошлой неделе сообщала генпрокуратура провинции. Пожар возник в ночь на 21 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе потушили масштабный пожар в жилом домеЗажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанахБабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, пожар, новости, в мире