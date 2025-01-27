https://crimea.ria.ru/20250127/dostiglo-pika-razvozhaev-otsenil-vypolnenie-natsproektov-v-sevastopole-1143712755.html

"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе

"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.01.2025

"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе

В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T20:56

2025-01-27T20:56

2025-01-27T20:56

севастополь

михаил развожаев

новости

городская среда

нацпроекты в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по итогам аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, он отметил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было закуплено новое оборудование для регионального сосудистого центра и онкодиспансера и продолжается строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Также более 6,7 тысячи пациентов высокого риска обеспечены лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.По нацпроекту "Образование" оборудованы центры "Точка роста" в сельских школах, в образовательных организациях города появилось 2790 мест для дополнительных программ, а в двух школах – "Кванториумы".В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 147 объектов, в том числе автодороги, мост в курортном поселке Любимовка, путепровод на трассе в Симферополь и противообвальная галерея в Ласпи.Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили десять общественных пространств и ввели в эксплуатацию 346 тысяч квадратных метров жилья.А в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали отделение Андреевского дворца культуры в Солнечном, оснастиоли по модельному стандарту детскую библиотеку-филиал № 8, приобрели автоклуб для Орлиновского центра культуры и досуга и закупили оборудование, инструменты и учебные материалы для разных учреждений.Помимо этого глава города рассказал о выполнении проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Экология", Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".А также отдельно отметил нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого на базе НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" была создана образовательная площадка для проведения образовательных мероприятий по основам экспортной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал продление программы развития Крыма и СевастополяВ Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникамМалое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, городская среда, нацпроекты в севастополе