Рейтинг@Mail.ru
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/dostiglo-pika-razvozhaev-otsenil-vypolnenie-natsproektov-v-sevastopole-1143712755.html
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.01.2025
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T20:56
2025-01-27T20:56
севастополь
михаил развожаев
новости
городская среда
нацпроекты в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по итогам аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, он отметил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было закуплено новое оборудование для регионального сосудистого центра и онкодиспансера и продолжается строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Также более 6,7 тысячи пациентов высокого риска обеспечены лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.По нацпроекту "Образование" оборудованы центры "Точка роста" в сельских школах, в образовательных организациях города появилось 2790 мест для дополнительных программ, а в двух школах – "Кванториумы".В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 147 объектов, в том числе автодороги, мост в курортном поселке Любимовка, путепровод на трассе в Симферополь и противообвальная галерея в Ласпи.Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили десять общественных пространств и ввели в эксплуатацию 346 тысяч квадратных метров жилья.А в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали отделение Андреевского дворца культуры в Солнечном, оснастиоли по модельному стандарту детскую библиотеку-филиал № 8, приобрели автоклуб для Орлиновского центра культуры и досуга и закупили оборудование, инструменты и учебные материалы для разных учреждений.Помимо этого глава города рассказал о выполнении проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Экология", Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".А также отдельно отметил нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого на базе НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" была создана образовательная площадка для проведения образовательных мероприятий по основам экспортной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал продление программы развития Крыма и СевастополяВ Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникамМалое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости, городская среда, нацпроекты в севастополе
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе

В Севастополе кассовое исполнение нацпроектов в 2024 году достигло почти 100% – Развожаев

20:56 27.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по итогам аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В рамках 12 нацпроектов мы реализовывали 46 региональных проектов. Кассовое исполнение в прошлом году достигло пика и составило 99,9%", – сказал Развожаев.

В частности, он отметил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было закуплено новое оборудование для регионального сосудистого центра и онкодиспансера и продолжается строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Также более 6,7 тысячи пациентов высокого риска обеспечены лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По нацпроекту "Образование" оборудованы центры "Точка роста" в сельских школах, в образовательных организациях города появилось 2790 мест для дополнительных программ, а в двух школах – "Кванториумы".
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 147 объектов, в том числе автодороги, мост в курортном поселке Любимовка, путепровод на трассе в Симферополь и противообвальная галерея в Ласпи.
Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили десять общественных пространств и ввели в эксплуатацию 346 тысяч квадратных метров жилья.
А в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали отделение Андреевского дворца культуры в Солнечном, оснастиоли по модельному стандарту детскую библиотеку-филиал № 8, приобрели автоклуб для Орлиновского центра культуры и досуга и закупили оборудование, инструменты и учебные материалы для разных учреждений.
Помимо этого глава города рассказал о выполнении проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Экология", Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".
А также отдельно отметил нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого на базе НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" была создана образовательная площадка для проведения образовательных мероприятий по основам экспортной деятельности.

"С этого года начинаем реализацию новых нацпроектов. Поручил коллегам сохранить динамику исполнения поставленных перед нами задач", – подытожил Развожаев.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиГородская средаНацпроекты в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
21:31Провал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены
21:16Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
20:56"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
20:41Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
20:28Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
20:05Пляжи Кубани оградят от мазута
19:45"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
19:33Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
19:10Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
18:43Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
18:31В Турции горит многоэтажный отель
18:10"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
17:37Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
17:17Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
17:09Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России
16:57Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"
16:36"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
16:13Память жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму
15:40В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
Лента новостейМолния