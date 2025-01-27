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"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.01.2025
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T20:56
2025-01-27T20:56
2025-01-27T20:56
севастополь
михаил развожаев
новости
городская среда
нацпроекты в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по итогам аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, он отметил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было закуплено новое оборудование для регионального сосудистого центра и онкодиспансера и продолжается строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Также более 6,7 тысячи пациентов высокого риска обеспечены лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.По нацпроекту "Образование" оборудованы центры "Точка роста" в сельских школах, в образовательных организациях города появилось 2790 мест для дополнительных программ, а в двух школах – "Кванториумы".В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 147 объектов, в том числе автодороги, мост в курортном поселке Любимовка, путепровод на трассе в Симферополь и противообвальная галерея в Ласпи.Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили десять общественных пространств и ввели в эксплуатацию 346 тысяч квадратных метров жилья.А в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали отделение Андреевского дворца культуры в Солнечном, оснастиоли по модельному стандарту детскую библиотеку-филиал № 8, приобрели автоклуб для Орлиновского центра культуры и досуга и закупили оборудование, инструменты и учебные материалы для разных учреждений.Помимо этого глава города рассказал о выполнении проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Экология", Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".А также отдельно отметил нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого на базе НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" была создана образовательная площадка для проведения образовательных мероприятий по основам экспортной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал продление программы развития Крыма и СевастополяВ Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникамМалое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
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севастополь, михаил развожаев, новости, городская среда, нацпроекты в севастополе
"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
В Севастополе кассовое исполнение нацпроектов в 2024 году достигло почти 100% – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за 2024 год в рамках национальных проектов реализовано почти полсотни региональных проектов, которые были профинансированы на 99,9%. Об этом по итогам аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В рамках 12 нацпроектов мы реализовывали 46 региональных проектов. Кассовое исполнение в прошлом году достигло пика и составило 99,9%", – сказал Развожаев.
В частности, он отметил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было закуплено новое оборудование для регионального сосудистого центра и онкодиспансера и продолжается строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Также более 6,7 тысячи пациентов высокого риска обеспечены лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По нацпроекту "Образование" оборудованы центры "Точка роста" в сельских школах, в образовательных организациях города появилось 2790 мест для дополнительных программ, а в двух школах – "Кванториумы".
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 147 объектов, в том числе автодороги, мост в курортном поселке Любимовка, путепровод на трассе в Симферополь и противообвальная галерея в Ласпи.
Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили десять общественных пространств и ввели в эксплуатацию 346 тысяч квадратных метров жилья.
А в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали отделение Андреевского дворца культуры в Солнечном, оснастиоли по модельному стандарту детскую библиотеку-филиал № 8, приобрели автоклуб для Орлиновского центра культуры и досуга и закупили оборудование, инструменты и учебные материалы для разных учреждений.
Помимо этого глава города рассказал о выполнении проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Экология", Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".
А также отдельно отметил нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого на базе НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" была создана образовательная площадка для проведения образовательных мероприятий по основам экспортной деятельности.
"С этого года начинаем реализацию новых нацпроектов. Поручил коллегам сохранить динамику исполнения поставленных перед нами задач", – подытожил Развожаев.
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