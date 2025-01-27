https://crimea.ria.ru/20250127/sotrudnika-sputnik-v-estonii-uslovno-osudili-za-narushenie-sanktsiy-1143718937.html

Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"

Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций" - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"

Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно по обвинениям в якобы "нарушении... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T22:42

2025-01-27T22:42

2025-01-27T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций", сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Его супруга Елена Черышева заявила, что в честность эстонского правосудия ни она, ни ее муж не верят, поэтому такое решение назвали предсказуемым.Мати-Дмитрия Терестала обвинили в том, что после закрытия Sputnik Эстония (проект медиагруппы "Россия сегодня", деятельность которой из-за санкций против России запрещена в Эстонии – ред.) в декабре 2019 года он с супругой создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.Суд счел, что Мати-Дмитрия Терестала необходимо признать виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на два года и четыре месяца условно."Наказание будет приведено в исполнение, если обвиняемый совершит новое преступление в течение трех лет и шести месяцев испытательного срока", – говорится в сообщении телерадиокомпании.Как отметила в комментарии РИА Новости руководитель крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Елена Черышева, честности в эстонском правосудии нет."Я могу сказать, что все это (решение суд – ред.) довольно предсказуемо. В честность эстонского правосудия ни я, ни мой муж не верили. Единственное, я думаю, если бы он находился в этот момент в Эстонии, то приговор не был бы условным, скорее всего, его реально посадили бы в тюрьму. А так как они знают, что он уже давно в Москве, и отчитаться им тоже нужно было по этому делу, поэтому принято такое решение", – сказала она.По словам Черышевой, никаких доказательств, что Sputnik Meedia имел отношение к агентству Sputnik, принадлежащему медиагруппе "Россия сегодня", нет.Она отметила, что пока ее муж не принял решение о том, будет ли опротестовывать приговор суда.Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня" под угрозой уголовного преследования. Возглавлявшая Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.Помимо Эстонии, санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik, идут и в Латвии – возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, эстония, суд, приговор, sputnik, санкции против россии, елена черышева