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Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T19:03

2024-03-06T19:03

2024-03-06T19:12

министерство обороны рф

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граница

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авиация

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воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России. Об этом сообщает Минобороны РФ.При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы, после чего Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено, добавили в военном ведомстве. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - подчеркнули в Минобороны.Днем ранее российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребительТри французских самолета попытались нарушить границу России в Черном мореКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности

черное море

великобритания

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2024

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министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, граница, великобритания, авиация, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости крыма