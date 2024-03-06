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Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:03
2024-03-06T19:12
министерство обороны рф
черное море
безопасность республики крым и севастополя
граница
великобритания
авиация
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России. Об этом сообщает Минобороны РФ.При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы, после чего Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено, добавили в военном ведомстве. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - подчеркнули в Минобороны.Днем ранее российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребительТри французских самолета попытались нарушить границу России в Черном мореКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности
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министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, граница, великобритания, авиация, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости крыма
Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Су-30 не допустил нарушения границы РФ над Черным морем тремя самолетами Великобритании

19:03 06.03.2024 (обновлено: 19:12 06.03.2024)
 
© AFP 2018 / Andrew YatesИстребители "Тайфун" британских королевских ВВС. Архивное фото
Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Yates
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сказано в сообщении.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы, после чего Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено, добавили в военном ведомстве.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - подчеркнули в Минобороны.
Днем ранее российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем.
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Министерство обороны РФЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяГраницаВеликобританияАвиацияВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Новости Крыма
 
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