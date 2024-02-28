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Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности
Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности
Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T12:29
2024-02-28T12:49
кремль
дмитрий песков
россия
новости
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Расширение НАТОНа фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.Позавчера стало известно, что парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - ЛукашенкоРоссия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТООружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ
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кремль, дмитрий песков, россия, новости, нато, политика, расширение нато
Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности

Песков назвал продвижение НАТО к границам России поводом для принятия мер по безопасности

12:29 28.02.2024 (обновлено: 12:49 28.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса – это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", – цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Расширение НАТО

На фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.
Позавчера стало известно, что парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.
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КремльДмитрий ПесковРоссияНовостиНАТОПолитикаРасширение НАТО
 
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