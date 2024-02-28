https://crimea.ria.ru/20240228/kreml-nato-u-granits-rf--povod-dlya-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-1135273594.html

Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности

Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности

Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T12:29

2024-02-28T12:29

2024-02-28T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Расширение НАТОНа фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.Позавчера стало известно, что парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - ЛукашенкоРоссия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТООружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, новости, нато, политика, расширение нато