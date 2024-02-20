https://crimea.ria.ru/20240220/32-tysyachi-soldat-nato-stoyat-na-granitse-rossii-i-belorussii---lukashenko-1135080797.html

32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко

32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко - РИА Новости Крым, 20.02.2024

32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко

У границ России и Белоруссии находится около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T12:08

2024-02-20T12:08

2024-02-20T12:08

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. У границ России и Белоруссии находится около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенков ходе проведения расширенного совещания с органами нацбезопасности.Лидер Белоруссии считает небезосновательными опасения по поводу начала третьей мировой войны. По его словам, в НАТО будут втягивать новые страны, и все это будет происходить по украинскому сценарию."Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", - цитирует президента государственное агентство Белта.При этом Белоруссия находится в эпицентре военно-политического кризиса, и прогнозы самые неутешительные, поскольку "аппетиты и активность Запада будут только нарастать", уверен Александр Лукашенко.Швеция приняла официальное решение стать членом НАТО 16 мая 2023 года. На следующий день заявку о вступлении в альянс подписала глава шведского МИДа Анн Линде, которая назвала этот документ "историческим". Против принятия Швеции в НАТО выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в январе этого года он передумал и заявил, что парламент страны ратифицирует заявку. Однако пятого февраля депутаты Государственного собрании страны не достигли кворума во время голосования по этому вопросу.4 апреля 2023 года официальным, 31-м по счету членом Североатлантического альянса стала Финляндия.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииТочка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, нато, сша, безопасность, новости