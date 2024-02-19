https://crimea.ria.ru/20240219/my-spasali-ukrainu-polkovnik-rudenko-o-prisyage-i-gosperevorote-1135060400.html

"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте

"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте - РИА Новости Крым, 19.02.2024

"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте

Полковник Руденко. Скриншот видео РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T19:00

2024-02-19T19:00

2024-02-19T19:11

10 лет госперевороту на украине

мнения

авторы

история

память

украина

политика

майдан

евгений руденко

спецподразделение "беркут"

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Полковник Руденко. Скриншот видеоОн считает, что на киевские центральные площади первоначально вышли те, у кого к властям были обоснованные претензии в коррумпированности, но ситуацию сверху контролировали циничные политики."Вышло очень много обиженных властью людей. Я разговаривал с такими. Рассказывал им, что произойдет с Украиной, что они страну утопят в крови. А мне один мужчина говорит: "Моего сына ни за что осудили, мне сказали приехать сюда, я приехал". Масса людей искренне поверили, что что-то может измениться, и их кинули на этот "чисто мирный" майдан. Многие говорили, что не хотят ни с кем воевать, а вышли ради "кращей доли", ради будущего детей и внуков. Я им отвечал: посмотрите кругом – на бетоне, на стекле, на дереве – везде свастика, фашистская символика. Когда в 2023 году с "Азовстали" выводили уголовников, и все возмущались, что у них нацистские татуировки, так это было еще в 2013 году", – вспоминает Руденко.А потом, рассказывает Евгений Дмитриевич, автобусами с Западной Украины стали привозить футбольных ультрас. Он сразу понял, с кем имеет дело, поскольку встречал их раньше в Харькове.Он вспоминает, что утихомиривать уличные беспорядки привлекали курсантов старших курсов, на плечи которых, в том числе, легла тяжесть народного восстания."Мы их встречали в середине декабря. Они должны были в конце месяца уходить на каникулы, но они все прибыли в Киев. Что касается всех милицейских частей Внутренних войск, то прибыли те, кто служил уже полгода и более", – вспоминает Евгений Дмитриевич.Полковник в отставке хорошо помнит, как протестующие в перерывах между атаками уже в январе кричали срочникам Внутренних войск: "Бросайте, сынки, щиты, палки, переходите на сторону народа".Евгений Дмитриевич на майдане порой оказывался единственным спикером от силовиков для журналистов. Он пытался достучатся через СМИ, логично предсказывая дальнейший ход подобных протестов."У меня душа разрывалась. Когда прибегали с "5 канала", с "1+1", я им говорил: для меня журналист – это государственный человек, но если вы тех, кто стоит на страже порядка, называете псами Януковича, а тех, кто бьет, крушит, захватывает, считаете мирными протестующими, то вы будете также виновны в том, что произойдет на Украине", – говорит Руденко.Обстановка постепенно накалялась. К концу января вместе с морозами на Майдане появилось в том числе и огнестрельное оружие. И это оружие было не милиции. Самый сложный день – 18 января.На Майдане, говорит Руденко, Внутренние войска плечом к плечу стояли с подразделениями "Беркута" со всех регионов Украины."Из "Беркута" с помощью продажных средств массовой информации и провокаторов, которых там было море, делали зверей. А беркутовцы – это простые ребята. Вы среди них не найдете ни одного ребенка чиновника, это дети рабочих, крестьян, интеллигенции. Они вместе с Внутренними войсками спасали страну от трагедии. В новейшую историю они войдут как самые настоящие патриоты, преданные присяге. Но, к сожалению, и власть, и страна их предали. Они остались оболганными, но не сломленными", – подчеркивает Руденко.Он вспоминает, как то тут, то там среди силовиков массово стали появляться раненые и убитые: "Передо мной стоял красивый парень, из "Беркута", он был даже без балаклавы, лет 25-26. Ему со второго этажа, как только мы начали толпу теснить, "прилетело". Он только успел сказать, что у него в груди очень сильно печет. Несколько секунд – и он уже закрыл глаза", – вспоминает полковник."Тогда мы толпу подмяли", – описывает дальнейшие события Евгений Дмитриевич, и стали арестовывать нападавших, пытавшихся скрыться на станции метро "Арсенальная"."Уже Дом профсоюзов горел, БТР подбили, везде горели покрышки, все было в огне и дыму. До сцены Майдана нам оставались считанные метры. И "застрочило" оружие. У меня были списки, где-то более 250 человек, если не больше, какие огнестрельные ранения получили мои люди. Потом я узнал, что в это время в главном управлении уже многие офицеры перебежали на ту сторону, сливали любую информацию, любое наше передвижение", – вспоминает полковник.Через два дня в стране произошел захват власти и государственный переворот. Те, кто защищал государство, стали вне закона.На выезде из Киева майдановцы установили блокпосты, не давая частям уйти из города в расположение. Однако Евгений Руденко с перебитым сухожилием сумел вырваться из Киева, перебраться в Крым к своей семье, потом ушел в отставку.10 лет госперевороту на Украине>>

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

мнения, авторы, история, память, украина, политика, майдан, евгений руденко, спецподразделение "беркут", национализм, общество