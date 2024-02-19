https://crimea.ria.ru/20240219/my-spasali-ukrainu-polkovnik-rudenko-o-prisyage-i-gosperevorote-1135060400.html
"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте - РИА Новости Крым, 19.02.2024
"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
Полковник Руденко. Скриншот видео РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T19:00
2024-02-19T19:00
2024-02-19T19:11
10 лет госперевороту на украине
мнения
авторы
история
память
украина
политика
майдан
евгений руденко
спецподразделение "беркут"
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Полковник Руденко. Скриншот видеоОн считает, что на киевские центральные площади первоначально вышли те, у кого к властям были обоснованные претензии в коррумпированности, но ситуацию сверху контролировали циничные политики."Вышло очень много обиженных властью людей. Я разговаривал с такими. Рассказывал им, что произойдет с Украиной, что они страну утопят в крови. А мне один мужчина говорит: "Моего сына ни за что осудили, мне сказали приехать сюда, я приехал". Масса людей искренне поверили, что что-то может измениться, и их кинули на этот "чисто мирный" майдан. Многие говорили, что не хотят ни с кем воевать, а вышли ради "кращей доли", ради будущего детей и внуков. Я им отвечал: посмотрите кругом – на бетоне, на стекле, на дереве – везде свастика, фашистская символика. Когда в 2023 году с "Азовстали" выводили уголовников, и все возмущались, что у них нацистские татуировки, так это было еще в 2013 году", – вспоминает Руденко.А потом, рассказывает Евгений Дмитриевич, автобусами с Западной Украины стали привозить футбольных ультрас. Он сразу понял, с кем имеет дело, поскольку встречал их раньше в Харькове.Он вспоминает, что утихомиривать уличные беспорядки привлекали курсантов старших курсов, на плечи которых, в том числе, легла тяжесть народного восстания."Мы их встречали в середине декабря. Они должны были в конце месяца уходить на каникулы, но они все прибыли в Киев. Что касается всех милицейских частей Внутренних войск, то прибыли те, кто служил уже полгода и более", – вспоминает Евгений Дмитриевич.Полковник в отставке хорошо помнит, как протестующие в перерывах между атаками уже в январе кричали срочникам Внутренних войск: "Бросайте, сынки, щиты, палки, переходите на сторону народа".Евгений Дмитриевич на майдане порой оказывался единственным спикером от силовиков для журналистов. Он пытался достучатся через СМИ, логично предсказывая дальнейший ход подобных протестов."У меня душа разрывалась. Когда прибегали с "5 канала", с "1+1", я им говорил: для меня журналист – это государственный человек, но если вы тех, кто стоит на страже порядка, называете псами Януковича, а тех, кто бьет, крушит, захватывает, считаете мирными протестующими, то вы будете также виновны в том, что произойдет на Украине", – говорит Руденко.Обстановка постепенно накалялась. К концу января вместе с морозами на Майдане появилось в том числе и огнестрельное оружие. И это оружие было не милиции. Самый сложный день – 18 января.На Майдане, говорит Руденко, Внутренние войска плечом к плечу стояли с подразделениями "Беркута" со всех регионов Украины."Из "Беркута" с помощью продажных средств массовой информации и провокаторов, которых там было море, делали зверей. А беркутовцы – это простые ребята. Вы среди них не найдете ни одного ребенка чиновника, это дети рабочих, крестьян, интеллигенции. Они вместе с Внутренними войсками спасали страну от трагедии. В новейшую историю они войдут как самые настоящие патриоты, преданные присяге. Но, к сожалению, и власть, и страна их предали. Они остались оболганными, но не сломленными", – подчеркивает Руденко.Он вспоминает, как то тут, то там среди силовиков массово стали появляться раненые и убитые: "Передо мной стоял красивый парень, из "Беркута", он был даже без балаклавы, лет 25-26. Ему со второго этажа, как только мы начали толпу теснить, "прилетело". Он только успел сказать, что у него в груди очень сильно печет. Несколько секунд – и он уже закрыл глаза", – вспоминает полковник."Тогда мы толпу подмяли", – описывает дальнейшие события Евгений Дмитриевич, и стали арестовывать нападавших, пытавшихся скрыться на станции метро "Арсенальная"."Уже Дом профсоюзов горел, БТР подбили, везде горели покрышки, все было в огне и дыму. До сцены Майдана нам оставались считанные метры. И "застрочило" оружие. У меня были списки, где-то более 250 человек, если не больше, какие огнестрельные ранения получили мои люди. Потом я узнал, что в это время в главном управлении уже многие офицеры перебежали на ту сторону, сливали любую информацию, любое наше передвижение", – вспоминает полковник.Через два дня в стране произошел захват власти и государственный переворот. Те, кто защищал государство, стали вне закона.На выезде из Киева майдановцы установили блокпосты, не давая частям уйти из города в расположение. Однако Евгений Руденко с перебитым сухожилием сумел вырваться из Киева, перебраться в Крым к своей семье, потом ушел в отставку.10 лет госперевороту на Украине>>
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
мнения, авторы, история, память, украина, политика, майдан, евгений руденко, спецподразделение "беркут", национализм, общество
Полковник Руденко. Скриншот видео
"Как только люди начали организовываться на площади с круглосуточным дежурством и пошли первые провокации, то начали выделять туда определенное количество милиции из разных пунктов дислокации, часть войск выдвинулись для поддержания порядка в Киеве", – начинает свой рассказ Руденко, который сейчас живет в Крыму.
Он считает, что на киевские центральные площади первоначально вышли те, у кого к властям были обоснованные претензии в коррумпированности, но ситуацию сверху контролировали циничные политики.
"Вышло очень много обиженных властью людей. Я разговаривал с такими. Рассказывал им, что произойдет с Украиной, что они страну утопят в крови. А мне один мужчина говорит: "Моего сына ни за что осудили, мне сказали приехать сюда, я приехал". Масса людей искренне поверили, что что-то может измениться, и их кинули на этот "чисто мирный" майдан. Многие говорили, что не хотят ни с кем воевать, а вышли ради "кращей доли", ради будущего детей и внуков. Я им отвечал: посмотрите кругом – на бетоне, на стекле, на дереве – везде свастика, фашистская символика. Когда в 2023 году с "Азовстали" выводили уголовников, и все возмущались, что у них нацистские татуировки, так это было еще в 2013 году", – вспоминает Руденко.
А потом, рассказывает Евгений Дмитриевич, автобусами с Западной Украины стали привозить футбольных ультрас. Он сразу понял, с кем имеет дело, поскольку встречал их раньше в Харькове.
"На стадион ходил смотреть футбол и замечал тысячи молодых людей, целые сектора. Они только заходят, через минут 15 факелы, все дымится, горит, как будто бы к спорту они не имеют никакого отношения. Я думал, а кто же их оплачивает, что за организация? Оказывается, их готовили к майдану", – говорит Руденко.
Он вспоминает, что утихомиривать уличные беспорядки привлекали курсантов старших курсов, на плечи которых, в том числе, легла тяжесть народного восстания.
"Мы их встречали в середине декабря. Они должны были в конце месяца уходить на каникулы, но они все прибыли в Киев. Что касается всех милицейских частей Внутренних войск, то прибыли те, кто служил уже полгода и более", – вспоминает Евгений Дмитриевич.
Полковник в отставке хорошо помнит, как протестующие в перерывах между атаками уже в январе кричали срочникам Внутренних войск: "Бросайте, сынки, щиты, палки, переходите на сторону народа".
"Многие солдаты с Западной Украины видели через 200 метров не только своих соседей, односельчан, но даже своих родственников. Представляете, какое психологическое давление? А этому пареньку всего 18-19 лет. Я очень за них переживал. Но ни один человек не дрогнул. Солдаты были уверены в своей правоте, они же видели своими глазами, куда толкают страну", – рассказывает Руденко.
Евгений Дмитриевич на майдане порой оказывался единственным спикером от силовиков для журналистов. Он пытался достучатся через СМИ, логично предсказывая дальнейший ход подобных протестов.
"У меня душа разрывалась. Когда прибегали с "5 канала", с "1+1", я им говорил: для меня журналист – это государственный человек, но если вы тех, кто стоит на страже порядка, называете псами Януковича, а тех, кто бьет, крушит, захватывает, считаете мирными протестующими, то вы будете также виновны в том, что произойдет на Украине", – говорит Руденко.
Обстановка постепенно накалялась. К концу января вместе с морозами на Майдане появилось в том числе и огнестрельное оружие. И это оружие было не милиции. Самый сложный день – 18 января.
"Мы встали как в оцепление, кругом. И мы видели, как скандируют тысячные толпы националистов, видели бандеровские черно-красные полотнища. Через час-два они начали нас с высоты зданий забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Заседание Верховной рады закончилось, решение было принято не в пользу оппозиции. И мы слышали, как депутаты, которых мы охраняли, по телефону за нашими спинами разговаривали с сотниками, корректировали их действия. Это был кошмар", – с чувством рассказывает полковник.
На Майдане, говорит Руденко, Внутренние войска плечом к плечу стояли с подразделениями "Беркута" со всех регионов Украины.
"Из "Беркута" с помощью продажных средств массовой информации и провокаторов, которых там было море, делали зверей. А беркутовцы – это простые ребята. Вы среди них не найдете ни одного ребенка чиновника, это дети рабочих, крестьян, интеллигенции. Они вместе с Внутренними войсками спасали страну от трагедии. В новейшую историю они войдут как самые настоящие патриоты, преданные присяге. Но, к сожалению, и власть, и страна их предали. Они остались оболганными, но не сломленными", – подчеркивает Руденко.
Он вспоминает, как то тут, то там среди силовиков массово стали появляться раненые и убитые: "Передо мной стоял красивый парень, из "Беркута", он был даже без балаклавы, лет 25-26. Ему со второго этажа, как только мы начали толпу теснить, "прилетело". Он только успел сказать, что у него в груди очень сильно печет. Несколько секунд – и он уже закрыл глаза", – вспоминает полковник.
"Тогда мы толпу подмяли", – описывает дальнейшие события Евгений Дмитриевич, и стали арестовывать нападавших, пытавшихся скрыться на станции метро "Арсенальная".
"И я вижу, как комендант Майдана от Крыма Людмила Денисова, Сенченко, Аваков, забирают избитых, особенно тех, кто сильно окровавленный, рассаживают их по скамейкам и фотографируют, чтобы показать всему миру картинку, что творят "псы Януковича", – рассказывает Руденко.
"Уже Дом профсоюзов горел, БТР подбили, везде горели покрышки, все было в огне и дыму. До сцены Майдана нам оставались считанные метры. И "застрочило" оружие. У меня были списки, где-то более 250 человек, если не больше, какие огнестрельные ранения получили мои люди. Потом я узнал, что в это время в главном управлении уже многие офицеры перебежали на ту сторону, сливали любую информацию, любое наше передвижение", – вспоминает полковник.
Через два дня в стране произошел захват власти и государственный переворот. Те, кто защищал государство, стали вне закона.
На выезде из Киева майдановцы установили блокпосты, не давая частям уйти из города в расположение. Однако Евгений Руденко с перебитым сухожилием сумел вырваться из Киева, перебраться в Крым к своей семье, потом ушел в отставку.
"То, чего хотели американцы, они своего добились, и вот теперь брат убивает брата. Я на Украине был авторитетный офицер, меня знали все войска, я воспитывал курсантов, чтобы любить Украину, защищать ее. Но ведь нам навязали в лице врага моего отца-фронтовика, наших предков. Я пять лет был начальником кафедры в милицейской академии, где каждый год выпускалось по 300 офицеров. Где они? Я уверен, что их больше половины уже лежат в земле. Людям, которые говорили, что они вышли ради будущего детей и внуков, хочется сказать – вы своих детей и внуков уже давно оплакиваете. Вы не смогли понять, к чему вас толкают. Народ Украины своими руками беду занес в свой дом. Дай Бог, чтобы нам теперь выйти из всей этой истории победителем. Ни шагу назад".