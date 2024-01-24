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Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T16:52
2024-01-24T16:56
виктор орбан
новости
венгрия
швеция
политика
нато
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Венгрия до сих пор оставалась единственной страной, которая блокировала это решение. Парламент Турции (Великое национальное собрание – ред.) во вторник, 24 января, проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа и его публикации в официальном печатном СМИ. На рассмотрение этого указа у главы Турции есть 15 дней.Престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире после такого решения может упасть, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Он предполагает, что Эрдоган подпишет этот указ без оговорок, поскольку в Турции глобальные финансовые проблемы, и вопрос поддержки США для него стал ключевым. Но в то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор. Именно поэтому мусульманские общины могут негативно воспринять этот шаг.Читайте также на РИА Новости Крым:Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТОГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, новости, венгрия, швеция, политика, нато, йенс столтенберг
Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Орбан заявил о ратификации вступления Швеции в НАТО венгерским парламентом

16:52 24.01.2024 (обновлено: 16:56 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал Орбан в соцсети.

Венгрия до сих пор оставалась единственной страной, которая блокировала это решение. Парламент Турции (Великое национальное собрание – ред.) во вторник, 24 января, проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа и его публикации в официальном печатном СМИ. На рассмотрение этого указа у главы Турции есть 15 дней.
Престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире после такого решения может упасть, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Он предполагает, что Эрдоган подпишет этот указ без оговорок, поскольку в Турции глобальные финансовые проблемы, и вопрос поддержки США для него стал ключевым. Но в то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор. Именно поэтому мусульманские общины могут негативно воспринять этот шаг.
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Виктор ОрбанНовостиВенгрияШвецияПолитикаНАТОЙенс Столтенберг
 
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