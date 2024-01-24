Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
Орбан заявил о ратификации вступления Швеции в НАТО венгерским парламентом
16:52 24.01.2024 (обновлено: 16:56 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал Орбан в соцсети.
Венгрия до сих пор оставалась единственной страной, которая блокировала это решение. Парламент Турции (Великое национальное собрание – ред.) во вторник, 24 января, проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа и его публикации в официальном печатном СМИ. На рассмотрение этого указа у главы Турции есть 15 дней.
Престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире после такого решения может упасть, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Он предполагает, что Эрдоган подпишет этот указ без оговорок, поскольку в Турции глобальные финансовые проблемы, и вопрос поддержки США для него стал ключевым. Но в то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор. Именно поэтому мусульманские общины могут негативно воспринять этот шаг.
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