https://crimea.ria.ru/20240124/orban-peredumal-vengriya-ratifitsiruet-vstuplenie-shvetsii-v-nato-1134432483.html

Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T16:52

2024-01-24T16:52

2024-01-24T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Венгрия до сих пор оставалась единственной страной, которая блокировала это решение. Парламент Турции (Великое национальное собрание – ред.) во вторник, 24 января, проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа и его публикации в официальном печатном СМИ. На рассмотрение этого указа у главы Турции есть 15 дней.Престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире после такого решения может упасть, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Он предполагает, что Эрдоган подпишет этот указ без оговорок, поскольку в Турции глобальные финансовые проблемы, и вопрос поддержки США для него стал ключевым. Но в то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор. Именно поэтому мусульманские общины могут негативно воспринять этот шаг.Читайте также на РИА Новости Крым:Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТОГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, новости, венгрия, швеция, политика, нато, йенс столтенберг