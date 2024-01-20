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Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО
Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО
Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО. Такое решение премьер-министр страны Роберт Фицо планирует озвучить на встрече с председателем кабинета... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T19:54
2024-01-20T19:54
словакия
роберт фицо
украина
денис шмыгаль
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО. Такое решение премьер-министр страны Роберт Фицо планирует озвучить на встрече с председателем кабинета министров Украины Денисом Шмыгалем, заявил словацкий лидер в интервью местному каналу RTVS. Переговоры двух премьер-министров запланированы на 24 января в Ужгороде."Я знаю, с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью. Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются", - сказал словацкий премьер.По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе будет означать начало Третьей мировой войны. Словакия при этом не против членства соседей в Евросоюзе, если они выполнят все предъявленные условия. Но вступление Украины противоречит национальным интересам страны.Подобное мнение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе Роберт Фицо высказывает не впервые. Ранее он также прогнозировал, что Украина не сможет вернуть под свою юрисдикцию Крым и другие территории. При этом правительство Словакии во главе с Робертом Фицо до этого не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. В конце прошлого года лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение "ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииОрбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕССтратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии
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словакия, роберт фицо, украина, денис шмыгаль, в мире, нато, политика, новости
Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО

Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО – Роберт Фицо

19:54 20.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Словацкой Республики Р.Фицо на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным
Председатель правительства Словацкой Республики Р.Фицо на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО. Такое решение премьер-министр страны Роберт Фицо планирует озвучить на встрече с председателем кабинета министров Украины Денисом Шмыгалем, заявил словацкий лидер в интервью местному каналу RTVS.
Переговоры двух премьер-министров запланированы на 24 января в Ужгороде.
"Я знаю, с чем иду (на встречу с украинским премьером - ред.), я иду с гуманитарной помощью. Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются", - сказал словацкий премьер.
По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе будет означать начало Третьей мировой войны. Словакия при этом не против членства соседей в Евросоюзе, если они выполнят все предъявленные условия. Но вступление Украины противоречит национальным интересам страны.

"Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - сказал Фицо.

Подобное мнение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе Роберт Фицо высказывает не впервые. Ранее он также прогнозировал, что Украина не сможет вернуть под свою юрисдикцию Крым и другие территории. При этом правительство Словакии во главе с Робертом Фицо до этого не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.
В конце прошлого года лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение "ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.
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