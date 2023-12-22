https://crimea.ria.ru/20231222/premer-slovakii-otsenil-perspektivy-vozvrascheniya-kryma-ukraine-1133738532.html

Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине

Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине

Только наивные люди могут рассчитывать, что Россия по результатам украинского конфликта уйдет из Крыма и с территорий, вошедших в ее состав в 2022 году. Об этом РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T22:38

2023-12-22T22:38

2023-12-22T22:38

роберт фицо

словакия

крым

россия

украина

мнения

политика

безопасность республики крым и севастополя

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/24/1118462467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c7f135c72a38adbf5777c8fcaa0ad9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Только наивные люди могут рассчитывать, что Россия по результатам украинского конфликта уйдет из Крыма и с территорий, вошедших в ее состав в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По словам Фицо, решение Запада запретить Киеву заключать мирное соглашение с Москвой и его намерение "поставить Россию на колени" с помощью Украины обусловлено "абсолютным непониманием реальности и истинной позиции РФ".По его мнению, в 2024 году "условия урегулирования конфликта начнет диктовать Россия".Фицо также отметил, что если США откажутся от поддержки Украины, Европейский союз не сможет финансировать Киев в долгосрочной перспективе.Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне в интервью немецкому изданию Bild заявил, что захват Крыма является "стратегической целью", которую планируется реализовать в 2024 году. Впоследствии в минобороны Украины заявили, что Bild извратило слова Умерова, поскольку министр якобы не говорил, что "освобождение Крыма произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков".Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор СШАУмеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 годуНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме

словакия

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, крым, россия, украина, мнения, политика, безопасность республики крым и севастополя, поставки западного оружия украине, новости