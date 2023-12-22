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Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине
Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине
Только наивные люди могут рассчитывать, что Россия по результатам украинского конфликта уйдет из Крыма и с территорий, вошедших в ее состав в 2022 году. Об этом РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T22:38
2023-12-22T22:38
2023-12-22T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Только наивные люди могут рассчитывать, что Россия по результатам украинского конфликта уйдет из Крыма и с территорий, вошедших в ее состав в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По словам Фицо, решение Запада запретить Киеву заключать мирное соглашение с Москвой и его намерение "поставить Россию на колени" с помощью Украины обусловлено "абсолютным непониманием реальности и истинной позиции РФ".По его мнению, в 2024 году "условия урегулирования конфликта начнет диктовать Россия".Фицо также отметил, что если США откажутся от поддержки Украины, Европейский союз не сможет финансировать Киев в долгосрочной перспективе.Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне в интервью немецкому изданию Bild заявил, что захват Крыма является "стратегической целью", которую планируется реализовать в 2024 году. Впоследствии в минобороны Украины заявили, что Bild извратило слова Умерова, поскольку министр якобы не говорил, что "освобождение Крыма произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков".Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор СШАУмеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 годуНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роберт фицо, словакия, крым, россия, украина, мнения, политика, безопасность республики крым и севастополя, поставки западного оружия украине, новости
Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине
Рассчитывать на уход России из Крыма было бы наивно – премьер Словакии Фицо
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Только наивные люди могут рассчитывать, что Россия по результатам украинского конфликта уйдет из Крыма и с территорий, вошедших в ее состав в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Сегодня Россия контролирует территории, на которые она вступила. Это Донбасс, Луганская область и, конечно же, Крым. Только наивный человек может представить, что результатом переговоров о будущем будет то, что Россия покинет эти территории", - сказал политик в интервью словацкому изданию
Pravda.
По словам Фицо, решение Запада запретить Киеву заключать мирное соглашение с Москвой и его намерение "поставить Россию на колени" с помощью Украины обусловлено "абсолютным непониманием реальности и истинной позиции РФ".
"Военного решения нет и не будет... Я в него не верю. Мы должны успокоиться и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она (Украина - ред.) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем поставить в страну все оружие мира, все деньги, но Россия никогда не потерпит военного поражения", – сказал словацкий премьер.
По его мнению, в 2024 году "условия урегулирования конфликта начнет диктовать Россия".
Фицо также отметил, что если США откажутся от поддержки Украины, Европейский союз не сможет финансировать Киев в долгосрочной перспективе.
Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне в интервью немецкому изданию Bild заявил, что захват Крыма является "стратегической целью", которую планируется реализовать в 2024 году. Впоследствии в минобороны Украины заявили, что Bild извратило слова Умерова, поскольку министр якобы не говорил, что "освобождение Крыма произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков".
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях.
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