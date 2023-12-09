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Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году

Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". Его... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T16:09

2023-12-09T16:09

2023-12-09T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". Его слова приводят украинские СМИ.Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУУмеров заявил, что ВСУ "вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма" и "показали всему миру", что могут добиваться успеха, несмотря на то, что не имеют "такого мощного флота". И то, что готовит Киев теперь, заставит РФ покинуть полуостров.Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka высказал мнение, что ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей, поскольку в кругах украинской элиты – как военной, так и политической – далеко не все понимают, зачем это нужно, когда нет ресурсов. Он также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.В ноябре президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов поднял вопрос о "процессе ментального возвращения" Украине Крыма и Донбасса, отметив, что это очень сложно, поскольку местное население против. Читайте также на РИА Новости Крым:Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в КрымуПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнениеПочему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, рустем умеров, минобороны украины, безопасность республики крым и севастополя, в мире, новости