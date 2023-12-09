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Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году
Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году
Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". Его... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T16:09
2023-12-09T16:09
2023-12-09T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". Его слова приводят украинские СМИ.Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУУмеров заявил, что ВСУ "вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма" и "показали всему миру", что могут добиваться успеха, несмотря на то, что не имеют "такого мощного флота". И то, что готовит Киев теперь, заставит РФ покинуть полуостров.Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka высказал мнение, что ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей, поскольку в кругах украинской элиты – как военной, так и политической – далеко не все понимают, зачем это нужно, когда нет ресурсов. Он также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.В ноябре президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов поднял вопрос о "процессе ментального возвращения" Украине Крыма и Донбасса, отметив, что это очень сложно, поскольку местное население против. Читайте также на РИА Новости Крым:Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в КрымуПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнениеПочему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году
Украина готовит "наработки" для возвращения Крыма в 2024 году – Умеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". Его слова приводят украинские СМИ.
Умеров заявил, что ВСУ "вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма" и "показали всему миру", что могут добиваться успеха, несмотря на то, что не имеют "такого мощного флота". И то, что готовит Киев теперь, заставит РФ покинуть полуостров.
"Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", – заявил Умеров в ходе телемарафона, однако никаких конкретных мер и примеров так и не озвучил.
Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka высказал мнение, что ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей, поскольку в кругах украинской элиты – как военной, так и политической – далеко не все понимают, зачем это нужно, когда нет ресурсов. Он также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов поднял вопрос о "процессе ментального возвращения" Украине Крыма и Донбасса
, отметив, что это очень сложно, поскольку местное население против.
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