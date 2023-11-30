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Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу

Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу

Вернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T16:02

2023-11-30T16:02

2023-11-30T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Вернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов.По мнению Зеленского, наиболее трудным может быть "процесс ментального возвращения" Донбасса, где люди в течение десяти лет живут под обстрелами. При этом он в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в КрымуПочему Крым российский по Уставу ООН"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме

крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

россия

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), россия, новые регионы россии, новости, украина