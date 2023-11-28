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Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в Крыму

Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в Крыму

Стремление киевского режима "переименовать" географические названия в Крыму – это проявление фантомных болей Украины по потерянному полуострову. Такое мнение... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T19:27

2023-11-28T19:27

2023-11-28T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стремление киевского режима "переименовать" географические названия в Крыму – это проявление фантомных болей Украины по потерянному полуострову. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.Украинская нацкомиссия по вопросам крымско-татарского языка ранее провела очередное заседание по вопросу "возвращения" топонимам в Крыму "исторических тюркских и крымско-татарских наименований". Как утверждают киевские власти, сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.По мнению Никифорова, стремление переименовать топонимы в Крыму обусловлено давней и стойкой психологической установкой украинской националистической элиты в отношении крымчан, которые с ее точки зрения являются "неполноценными людьми и недочеловеками". Поэтому украинские власти убеждены в том, что именно они, а не крымчане, должны определять, как будут называться населенные пункты и другие географические объекты в Крыму.По мнению Никифорова, даже если операторы и службы географических сервисов согласятся на такое "переименование", никакого серьезного ущерба для Крыма это не нанесет, а лишь создаст путаницу, в том числе на самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

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андрей никифоров, мнения, крым, россия, украина, политика