Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230218/v-krymu-otsenili-ideyu-medzhlisovtsev-pereimenovat-goroda-poluostrova-1127057197.html
В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова
В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова - РИА Новости Крым, 18.02.2023
В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова
Представители запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* могут у себя переименовывать что угодно, а в российском Крыму действует... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T08:01
2023-02-18T08:01
эксклюзивы риа новости крым
наталья киселева
крым
форго
мнения
общество
история
политика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/08/1115830810_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_adb114fcad786e41e27cd5c0d1245ccb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Представители запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* могут у себя переименовывать что угодно, а в российском Крыму действует законодательство РФ, в котором четко прописаны подобные процедуры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева."Меджлис"* пытается напомнить Киеву о себеРанее глава "Крымско-татарского ресурсного центра", член "меджлиса"* Эскендер Бариев выступил с инициативой возвращения исторических названий населенным пунктам и географическим объектам в Крыму, причем не только в украинских документах, но и во всех навигационных картах. По его словам, речь идет о "деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году".Лидер "меджлиса"* Рефат Чубаров, в свою очередь, настаивает, чтобы крымско-татарские названия писали на латинице, и тогда "визуально они перестанут восприниматься как часть русского мира". По его словам, "вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос усиления державных позиций Украины в Крыму".Киселева напомнила, что тему переименования населенных пунктов в Крыму меджлисовцы* поднимали неоднократно. Нынешняя очередная попытка, по мнению эксперта, обусловлена их элементарным желанием напомнить о себе."Киевской власти в своей оголтелой русофобии сегодня не до "татар", вот они и решили напомнить о своем существовании, вытащив из политических загашников идею переименования и свои антирусские и антиисторические аргументы", - пояснила она.Что касается приводимых сторонниками "исторической топонимики" аргументов, в частности, "аннексии Крыма Россией в 1783 году", социолог напомнила, что Крымский полуостров, как и многие территории Земли, заселяли в разное время разные народы.Все топонимы – историческиеКомментируя требования экстремистов вернуть крымским топонимам "исторические названия", Киселева также отметила, что все топонимы – исторические, и не важно, античные они или советские."Кроме того, возникает вопрос, как в старом анекдоте или известном советском фильме: "Где мы будем делать талию?" Исторические топонимы какого исторического периода они предлагают возвращать? Феодосии, например, оставят ее первоначальное греческое название Феодосия, или генуэзское Каффа, или турецкое Кефе? А известным горам Крыма Демерджи и Чатыр-Дагу вернут греческие названия Фуна и Трапезус?", – риторически вопрошает эксперт.Она также указала, что в Крымском ханстве были переименованы многие греческие топонимы. Например, Микро-Потам, Ксеро-Потам и Мега-Потам превратились в Кучук-Узень, Куру-Узень и Улу-Узень. Сегодня это села Малореченское, Солнечногорское и Генеральское."Самое главное – пан Бариев может у себя в организации переименовывать что угодно, а на территории России действуют российские законы, в которых четко прописаны процедуры и наименований, и переименований географических объектов. Поэтому никаких ресурсов у этого "ресурсного центра" на определение крымских топонимов нет", - заключила Киселева.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевЗахарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/08/1115830810_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58a90f84ff4dc3f46bafab3a11c72567.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья киселева, крым, форго, мнения, общество, история, политика, новости крыма
В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова

Эксперт Киселева: у "меджлиса"* нет никаких ресурсов на переименование топонимов в Крыму

08:01 18.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДорожный указатель
Дорожный указатель - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Представители запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* могут у себя переименовывать что угодно, а в российском Крыму действует законодательство РФ, в котором четко прописаны подобные процедуры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.

"Меджлис"* пытается напомнить Киеву о себе

Ранее глава "Крымско-татарского ресурсного центра", член "меджлиса"* Эскендер Бариев выступил с инициативой возвращения исторических названий населенным пунктам и географическим объектам в Крыму, причем не только в украинских документах, но и во всех навигационных картах. По его словам, речь идет о "деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году".
Лидер "меджлиса"* Рефат Чубаров, в свою очередь, настаивает, чтобы крымско-татарские названия писали на латинице, и тогда "визуально они перестанут восприниматься как часть русского мира". По его словам, "вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос усиления державных позиций Украины в Крыму".
Киселева напомнила, что тему переименования населенных пунктов в Крыму меджлисовцы* поднимали неоднократно. Нынешняя очередная попытка, по мнению эксперта, обусловлена их элементарным желанием напомнить о себе.
"Киевской власти в своей оголтелой русофобии сегодня не до "татар", вот они и решили напомнить о своем существовании, вытащив из политических загашников идею переименования и свои антирусские и антиисторические аргументы", - пояснила она.
Что касается приводимых сторонниками "исторической топонимики" аргументов, в частности, "аннексии Крыма Россией в 1783 году", социолог напомнила, что Крымский полуостров, как и многие территории Земли, заселяли в разное время разные народы.
"С таким же успехом можно говорить об аннексии полуострова греками, византийцами, Золотой Ордой, Османской империей и т.п. С какой "колонизацией" предлагают бороться в этом "ресурсном центре", функционирующем на ресурсах американского государства? А всем, кто сомневается или оспаривает исторический российский статус Крыма, рекомендуем прочитать те пункты Ясского договора, которые четко указывают на принадлежность Крыма России", – подчеркнула специалист.

Все топонимы – исторические

Комментируя требования экстремистов вернуть крымским топонимам "исторические названия", Киселева также отметила, что все топонимы – исторические, и не важно, античные они или советские.
"Кроме того, возникает вопрос, как в старом анекдоте или известном советском фильме: "Где мы будем делать талию?" Исторические топонимы какого исторического периода они предлагают возвращать? Феодосии, например, оставят ее первоначальное греческое название Феодосия, или генуэзское Каффа, или турецкое Кефе? А известным горам Крыма Демерджи и Чатыр-Дагу вернут греческие названия Фуна и Трапезус?", – риторически вопрошает эксперт.
Она также указала, что в Крымском ханстве были переименованы многие греческие топонимы. Например, Микро-Потам, Ксеро-Потам и Мега-Потам превратились в Кучук-Узень, Куру-Узень и Улу-Узень. Сегодня это села Малореченское, Солнечногорское и Генеральское.
"Самое главное – пан Бариев может у себя в организации переименовывать что угодно, а на территории России действуют российские законы, в которых четко прописаны процедуры и наименований, и переименований географических объектов. Поэтому никаких ресурсов у этого "ресурсного центра" на определение крымских топонимов нет", - заключила Киселева.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНаталья КиселеваКрымФорГОМненияОбществоИсторияПолитикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
10:54Выбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка
10:33Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:07До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
09:52В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами
08:59Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса
08:01В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова
00:01Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 февраля
22:58Главные новости и заявления дня: 17 февраля
22:16Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
21:45На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
21:27Главные новости Крыма: 17 февраля
21:06В Крыму оценили уровень безработицы
20:44Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
20:23О чем говорил Зеленский в Мюнхене
20:02Расхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политолог
19:41Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
19:21"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом 1:56
19:13Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
Лента новостейМолния