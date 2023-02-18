https://crimea.ria.ru/20230218/v-krymu-otsenili-ideyu-medzhlisovtsev-pereimenovat-goroda-poluostrova-1127057197.html

В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова

В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова - РИА Новости Крым, 18.02.2023

В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова

Представители запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* могут у себя переименовывать что угодно, а в российском Крыму действует... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T08:01

2023-02-18T08:01

2023-02-18T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Представители запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* могут у себя переименовывать что угодно, а в российском Крыму действует законодательство РФ, в котором четко прописаны подобные процедуры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева."Меджлис"* пытается напомнить Киеву о себеРанее глава "Крымско-татарского ресурсного центра", член "меджлиса"* Эскендер Бариев выступил с инициативой возвращения исторических названий населенным пунктам и географическим объектам в Крыму, причем не только в украинских документах, но и во всех навигационных картах. По его словам, речь идет о "деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году".Лидер "меджлиса"* Рефат Чубаров, в свою очередь, настаивает, чтобы крымско-татарские названия писали на латинице, и тогда "визуально они перестанут восприниматься как часть русского мира". По его словам, "вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос усиления державных позиций Украины в Крыму".Киселева напомнила, что тему переименования населенных пунктов в Крыму меджлисовцы* поднимали неоднократно. Нынешняя очередная попытка, по мнению эксперта, обусловлена их элементарным желанием напомнить о себе."Киевской власти в своей оголтелой русофобии сегодня не до "татар", вот они и решили напомнить о своем существовании, вытащив из политических загашников идею переименования и свои антирусские и антиисторические аргументы", - пояснила она.Что касается приводимых сторонниками "исторической топонимики" аргументов, в частности, "аннексии Крыма Россией в 1783 году", социолог напомнила, что Крымский полуостров, как и многие территории Земли, заселяли в разное время разные народы.Все топонимы – историческиеКомментируя требования экстремистов вернуть крымским топонимам "исторические названия", Киселева также отметила, что все топонимы – исторические, и не важно, античные они или советские."Кроме того, возникает вопрос, как в старом анекдоте или известном советском фильме: "Где мы будем делать талию?" Исторические топонимы какого исторического периода они предлагают возвращать? Феодосии, например, оставят ее первоначальное греческое название Феодосия, или генуэзское Каффа, или турецкое Кефе? А известным горам Крыма Демерджи и Чатыр-Дагу вернут греческие названия Фуна и Трапезус?", – риторически вопрошает эксперт.Она также указала, что в Крымском ханстве были переименованы многие греческие топонимы. Например, Микро-Потам, Ксеро-Потам и Мега-Потам превратились в Кучук-Узень, Куру-Узень и Улу-Узень. Сегодня это села Малореченское, Солнечногорское и Генеральское."Самое главное – пан Бариев может у себя в организации переименовывать что угодно, а на территории России действуют российские законы, в которых четко прописаны процедуры и наименований, и переименований географических объектов. Поэтому никаких ресурсов у этого "ресурсного центра" на определение крымских топонимов нет", - заключила Киселева.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевЗахарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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наталья киселева, крым, форго, мнения, общество, история, политика, новости крыма