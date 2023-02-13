https://crimea.ria.ru/20230213/zaraznaya-bolezn-v-krymu-otsenili-ukrainizatsiyu-ayvazovskogo-i-repina-1126948767.html

Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T14:41

2023-02-13T14:41

2023-02-13T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя причисление Ивана Айвазовского и других русских живописцев к украинским художникам.США открывают для себя географию России"Судя по всему, украинская болезнь переименования, уничтожения и присвоения относится к категории инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем", – иронично заметила эксперт.По словам Киселевой, Запад, судя по всему, "открывает для себя географию Российской империи", поэтому разделяет великих деятелей русской культуры на родившихся в разных губерниях и применяет к ним различные санкции.Так и произошло с Иваном Айвазовским и Ильей Репиным, а ранее и с Архипом Куинджи, которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозвал украинскими художниками."Собственно, можно порадоваться, что американцы, известные своим невежеством, стали изучать географию России, но посоветовала бы им выучить еще историю и русский язык, так как на обратной стороне полотен Айвазовского, подаренных США в конце XIX столетия, написано: "Россия, Крым, Феодосия", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.Украсть чужое, если нет своегоРанее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. Так, в подписи к одной из картин Репина говорится, что он родился "в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи".В данных об Иване Айвазовском американский музей указывает, что он родился в Российской империи "в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря". А об Архипе Куинджи говорится, что он родился в Мариуполе, когда "этот украинский город был частью Российской империи".Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Читайте также на РИА Новости Крым:Невероятные приключения Ленина на Украине: декоммунизация по-одесскиУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща

https://crimea.ria.ru/20230213/aksenov-otvetil-na-reshenie-metropoliten-muzeya-ob-ukrainskikh-khudozhnikakh-1126946482.html

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украина, россия, наталья киселева, форго, мнения, культура, крым, новости крыма