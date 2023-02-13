https://crimea.ria.ru/20230213/zaraznaya-bolezn-v-krymu-otsenili-ukrainizatsiyu-ayvazovskogo-i-repina-1126948767.html
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:41
2023-02-13T14:41
2023-02-13T14:41
эксклюзивы риа новости крым
украина
россия
наталья киселева
форго
мнения
культура
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750241_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6682cd2a159036cef7d97d2108d9d45c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя причисление Ивана Айвазовского и других русских живописцев к украинским художникам.США открывают для себя географию России"Судя по всему, украинская болезнь переименования, уничтожения и присвоения относится к категории инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем", – иронично заметила эксперт.По словам Киселевой, Запад, судя по всему, "открывает для себя географию Российской империи", поэтому разделяет великих деятелей русской культуры на родившихся в разных губерниях и применяет к ним различные санкции.Так и произошло с Иваном Айвазовским и Ильей Репиным, а ранее и с Архипом Куинджи, которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозвал украинскими художниками."Собственно, можно порадоваться, что американцы, известные своим невежеством, стали изучать географию России, но посоветовала бы им выучить еще историю и русский язык, так как на обратной стороне полотен Айвазовского, подаренных США в конце XIX столетия, написано: "Россия, Крым, Феодосия", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.Украсть чужое, если нет своегоРанее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. Так, в подписи к одной из картин Репина говорится, что он родился "в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи".В данных об Иване Айвазовском американский музей указывает, что он родился в Российской империи "в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря". А об Архипе Куинджи говорится, что он родился в Мариуполе, когда "этот украинский город был частью Российской империи".Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Читайте также на РИА Новости Крым:Невероятные приключения Ленина на Украине: декоммунизация по-одесскиУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща
https://crimea.ria.ru/20230213/aksenov-otvetil-na-reshenie-metropoliten-muzeya-ob-ukrainskikh-khudozhnikakh-1126946482.html
украина
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750241_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1fd4dd2161738153ef6ddf11fdd6d81f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
украина, россия, наталья киселева, форго, мнения, культура, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя причисление Ивана Айвазовского и других русских живописцев к украинским художникам.
США открывают для себя географию России
"Судя по всему, украинская болезнь переименования, уничтожения и присвоения относится к категории инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем", – иронично заметила эксперт.
По словам Киселевой, Запад, судя по всему, "открывает для себя географию Российской империи", поэтому разделяет великих деятелей русской культуры на родившихся в разных губерниях и применяет к ним различные санкции.
"Если представители русской культуры родились в губерниях, находящихся сегодня на территории России, к ним применяется так называемая "культура отмены" – вычеркивание из мировой культуры. А если художники, писатели, композиторы родились на территории губерний, доставшихся после развала СССР "на халяву" Украине, тогда Запад применяет привычную для себя колониальную практику "изъятия", – констатировала она.
Так и произошло с Иваном Айвазовским и Ильей Репиным, а ранее и с Архипом Куинджи, которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозвал украинскими художниками.
"Собственно, можно порадоваться, что американцы, известные своим невежеством, стали изучать географию России, но посоветовала бы им выучить еще историю и русский язык, так как на обратной стороне полотен Айвазовского, подаренных США в конце XIX столетия, написано: "Россия, Крым, Феодосия", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Украсть чужое, если нет своего
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. Так, в подписи к одной из картин Репина говорится, что он родился "в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи".
В данных об Иване Айвазовском американский музей указывает, что он родился в Российской империи "в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря". А об Архипе Куинджи говорится, что он родился в Мариуполе, когда "этот украинский город был частью Российской империи".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил
, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".
По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.
Читайте также на РИА Новости Крым: