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Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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https://crimea.ria.ru/20230213/zaraznaya-bolezn-v-krymu-otsenili-ukrainizatsiyu-ayvazovskogo-i-repina-1126948767.html
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:41
2023-02-13T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя причисление Ивана Айвазовского и других русских живописцев к украинским художникам.США открывают для себя географию России"Судя по всему, украинская болезнь переименования, уничтожения и присвоения относится к категории инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем", – иронично заметила эксперт.По словам Киселевой, Запад, судя по всему, "открывает для себя географию Российской империи", поэтому разделяет великих деятелей русской культуры на родившихся в разных губерниях и применяет к ним различные санкции.Так и произошло с Иваном Айвазовским и Ильей Репиным, а ранее и с Архипом Куинджи, которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозвал украинскими художниками."Собственно, можно порадоваться, что американцы, известные своим невежеством, стали изучать географию России, но посоветовала бы им выучить еще историю и русский язык, так как на обратной стороне полотен Айвазовского, подаренных США в конце XIX столетия, написано: "Россия, Крым, Феодосия", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.Украсть чужое, если нет своегоРанее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. Так, в подписи к одной из картин Репина говорится, что он родился "в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи".В данных об Иване Айвазовском американский музей указывает, что он родился в Российской империи "в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря". А об Архипе Куинджи говорится, что он родился в Мариуполе, когда "этот украинский город был частью Российской империи".Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Читайте также на РИА Новости Крым:Невероятные приключения Ленина на Украине: декоммунизация по-одесскиУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща
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украина, россия, наталья киселева, форго, мнения, культура, крым, новости крыма
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

Эксперт Киселева об "украинизации" Айвазовского: США открывают для себя географию России

14:41 13.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНациональная картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии
Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Похоже, Запад заразился от Украины "болезнью переименования, уничтожения и присвоения". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя причисление Ивана Айвазовского и других русских живописцев к украинским художникам.

США открывают для себя географию России

"Судя по всему, украинская болезнь переименования, уничтожения и присвоения относится к категории инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем", – иронично заметила эксперт.
По словам Киселевой, Запад, судя по всему, "открывает для себя географию Российской империи", поэтому разделяет великих деятелей русской культуры на родившихся в разных губерниях и применяет к ним различные санкции.
"Если представители русской культуры родились в губерниях, находящихся сегодня на территории России, к ним применяется так называемая "культура отмены" – вычеркивание из мировой культуры. А если художники, писатели, композиторы родились на территории губерний, доставшихся после развала СССР "на халяву" Украине, тогда Запад применяет привычную для себя колониальную практику "изъятия", – констатировала она.
Так и произошло с Иваном Айвазовским и Ильей Репиным, а ранее и с Архипом Куинджи, которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозвал украинскими художниками.
"Собственно, можно порадоваться, что американцы, известные своим невежеством, стали изучать географию России, но посоветовала бы им выучить еще историю и русский язык, так как на обратной стороне полотен Айвазовского, подаренных США в конце XIX столетия, написано: "Россия, Крым, Феодосия", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Глава Крыма Сергей Аксенов
12:46
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"

Украсть чужое, если нет своего

Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. Так, в подписи к одной из картин Репина говорится, что он родился "в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи".
В данных об Иване Айвазовском американский музей указывает, что он родился в Российской империи "в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря". А об Архипе Куинджи говорится, что он родился в Мариуполе, когда "этот украинский город был частью Российской империи".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".
По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.
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