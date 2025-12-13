https://crimea.ria.ru/20251213/zaporozhskaya-aes-shtatno-otrabotala-otklyuchenie-ot-vneshney-seti-1151638407.html
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T13:45
2025-12-13T13:45
2025-12-13T13:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение.Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства.Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют."Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, ее работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети - электростанция
