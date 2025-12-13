Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T13:45
2025-12-13T13:45
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
новости
украина
россия
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение.Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства.Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют."Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, ее работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
украина
россия
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, новости, украина, россия, новости сво
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети

Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети - электростанция

13:45 13.12.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение.
"Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети... Сегодня ночью на Запорожской АЭС произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения... Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы. Все системы функционировали в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства.
Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют.
"Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, ее работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМАГАТЭНовостиУкраинаРоссияНовости СВО
 
Лента новостейМолния