Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети

Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети

Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение.Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства.Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют."Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, ее работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

