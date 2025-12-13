https://crimea.ria.ru/20251213/aksenov-otsenil-rabotu-yaltinskogo-tsentra-fmba-rossii-1151636525.html

Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России

Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ялтинский медицинский центр одним из лучших лечебных учреждений республики, особо отметив работу медиков сводного мобильного... РИА Новости Крым, 13.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ялтинский медицинский центр одним из лучших лечебных учреждений республики, особо отметив работу медиков сводного мобильного отряда в Красноперекопске, которые спасают бойцов СВО.По словам Аксенова, вместе с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой они обсудили итоги работы Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России в Год защитника Отечества.Он подчеркнул, что Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики, где "трудятся настоящие профессионалы, врачи с большой буквы".В Ялте будут делать операции на открытом сердцеОн поблагодарил руководителя ФМБА России и весь коллектив его крымского подразделения "за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, в укрепление и охрану здоровья крымчан".Накануне в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства по итогам визита руководителя Вероники Скворцовой в Крым сообщили, что на базе Ялтинского медцентра ФМБА России с начала СВО получили помощь выше 550 российских бойцов.

