Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России
Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ялтинский медицинский центр одним из лучших лечебных учреждений республики, особо отметив работу медиков сводного мобильного... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ялтинский медицинский центр одним из лучших лечебных учреждений республики, особо отметив работу медиков сводного мобильного отряда в Красноперекопске, которые спасают бойцов СВО.По словам Аксенова, вместе с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой они обсудили итоги работы Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России в Год защитника Отечества.Он подчеркнул, что Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики, где "трудятся настоящие профессионалы, врачи с большой буквы".В Ялте будут делать операции на открытом сердцеОн поблагодарил руководителя ФМБА России и весь коллектив его крымского подразделения "за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, в укрепление и охрану здоровья крымчан".Накануне в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства по итогам визита руководителя Вероники Скворцовой в Крым сообщили, что на базе Ялтинского медцентра ФМБА России с начала СВО получили помощь выше 550 российских бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
крым, новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), ялта, сергей аксенов, вероника скворцова, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости сво, красноперекопск
Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России

Аксенов: Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики

10:55 13.12.2025 (обновлено: 11:13 13.12.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России
Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ялтинский медицинский центр одним из лучших лечебных учреждений республики, особо отметив работу медиков сводного мобильного отряда в Красноперекопске, которые спасают бойцов СВО.
"Хочу особо отметить работу специалистов сводного медицинского отряда в Красноперекопске, оказывающих помощь участникам СВО. С начала специальной военной операции лечение и реабилитацию прошли сотни наших воинов. Спасибо вам за профессионализм и верность долгу!" – написал глава республики в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, вместе с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой они обсудили итоги работы Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России в Год защитника Отечества.
Он подчеркнул, что Ялтинский медицинский центр – одно из лучших лечебных учреждений нашей республики, где "трудятся настоящие профессионалы, врачи с большой буквы".
"В Центре внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые помогают спасать жизни и возвращать здоровье людям", – отметил Аксенов.
В Ялте будут делать операции на открытом сердце
Он поблагодарил руководителя ФМБА России и весь коллектив его крымского подразделения "за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, в укрепление и охрану здоровья крымчан".
Накануне в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства по итогам визита руководителя Вероники Скворцовой в Крым сообщили, что на базе Ялтинского медцентра ФМБА России с начала СВО получили помощь выше 550 российских бойцов.
