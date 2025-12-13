https://crimea.ria.ru/20251213/okruzheny-i-obrecheny-za-sutki-kiev-poteryal-1355-boevikov-vsu-1151637845.html
Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ
Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ
Армия России продолжает уничтожать окруженные в ДНР формирования ВСУ, попытки выйти из кольца окружения, как и прорваться с техникой в некоторых районах... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T13:07
2025-12-13T13:07
2025-12-13T13:07
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать окруженные в ДНР формирования ВСУ, попытки выйти из кольца окружения, как и прорваться с техникой в некоторых районах провалились. Общее число потерь за сутки в рядах украинской армии превысило 1355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Самые большие потери у ВСУ в зоне боев с подразделениями группировки войск "Центр", которые за минувшие сутки "продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", сообщили в МО РФ."В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", – рассказали в ведомстве.Кроме того, провальной была предпринятая силами штурмовой группы ВСУ на мотоциклах при поддержке танков попытка прорваться с техникой из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск в ДНР.Всего на данном направлении противник потерял более 480 военнослужащих.Еще 220 боевиков враг лишился в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад". Российские бойцы на данном направлении поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Север" также поражение противнику – егерской бригаде и штурмовому полку ВСУ в районе Андреевки в Сумской области."На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Верхний Салтов, Терновая и Избицкое Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.Одновременно подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Святогорска, Константиновки и Степановки в ДНР. Потери противника тут составили около 190 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, 230 военнослужащих враг потерял в боях с подразделениями группировки войск "Восток". Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.В то же время подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области."Уничтожены до 35 военнослужащих", – добавили в МО РФ.Также в Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на субботу, 13 декабря, в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК.Ранее утром 13 декабря украинские власти в регионах и местные СМИ сообщилио массированных ночных ударах на юге Украины, после которых повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура. Воздушную тревогу объявляли минувшей ночью объявляли на всей территории Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
https://crimea.ria.ru/20251213/udar-vozmezdiya-po-ukraine-kinzhalami-porazheny-obekty-vpk-i-tek-1151637678.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина
Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ
Новости СВО - за сутки Киев потерял в зоне спецоперации 1355 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать окруженные в ДНР формирования ВСУ, попытки выйти из кольца окружения, как и прорваться с техникой в некоторых районах провалились. Общее число потерь за сутки в рядах украинской армии превысило 1355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самые большие потери у ВСУ в зоне боев с подразделениями группировки войск "Центр", которые за минувшие сутки "продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", сообщили в МО РФ.
"В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, провальной была предпринятая силами штурмовой группы ВСУ на мотоциклах при поддержке танков попытка прорваться с техникой из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск в ДНР.
"Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", – уточнили в Минобороны.
Всего на данном направлении противник потерял более 480 военнослужащих.
Еще 220 боевиков враг лишился в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад". Российские бойцы на данном направлении поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск "Север" также поражение противнику – егерской бригаде и штурмовому полку ВСУ в районе Андреевки в Сумской области.
"На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Верхний Салтов, Терновая и Избицкое Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.
Одновременно подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Святогорска, Константиновки и Степановки в ДНР. Потери противника тут составили около 190 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, 230 военнослужащих враг потерял в боях с подразделениями группировки войск "Восток". Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Братское, Андреевка, Коломийцы Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Терноватое Запорожской области", – поделились в Минобороны.
В то же время подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области.
"Уничтожены до 35 военнослужащих", – добавили в МО РФ.
Также в Минобороны РФ сообщило
, что российские военные в ночь на субботу, 13 декабря, в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК.
Ранее утром 13 декабря украинские власти в регионах и местные СМИ сообщили
о массированных ночных ударах на юге Украины, после которых повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура. Воздушную тревогу объявляли минувшей ночью объявляли на всей территории Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: