https://crimea.ria.ru/20251213/okruzheny-i-obrecheny-za-sutki-kiev-poteryal-1355-boevikov-vsu-1151637845.html

Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ

Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ

Армия России продолжает уничтожать окруженные в ДНР формирования ВСУ, попытки выйти из кольца окружения, как и прорваться с техникой в некоторых районах... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T13:07

2025-12-13T13:07

2025-12-13T13:07

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать окруженные в ДНР формирования ВСУ, попытки выйти из кольца окружения, как и прорваться с техникой в некоторых районах провалились. Общее число потерь за сутки в рядах украинской армии превысило 1355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Самые большие потери у ВСУ в зоне боев с подразделениями группировки войск "Центр", которые за минувшие сутки "продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", сообщили в МО РФ."В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", – рассказали в ведомстве.Кроме того, провальной была предпринятая силами штурмовой группы ВСУ на мотоциклах при поддержке танков попытка прорваться с техникой из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск в ДНР.Всего на данном направлении противник потерял более 480 военнослужащих.Еще 220 боевиков враг лишился в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад". Российские бойцы на данном направлении поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Север" также поражение противнику – егерской бригаде и штурмовому полку ВСУ в районе Андреевки в Сумской области."На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Верхний Салтов, Терновая и Избицкое Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.Одновременно подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Святогорска, Константиновки и Степановки в ДНР. Потери противника тут составили около 190 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, 230 военнослужащих враг потерял в боях с подразделениями группировки войск "Восток". Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.В то же время подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области."Уничтожены до 35 военнослужащих", – добавили в МО РФ.Также в Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на субботу, 13 декабря, в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК.Ранее утром 13 декабря украинские власти в регионах и местные СМИ сообщилио массированных ночных ударах на юге Украины, после которых повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура. Воздушную тревогу объявляли минувшей ночью объявляли на всей территории Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин

https://crimea.ria.ru/20251213/udar-vozmezdiya-po-ukraine-kinzhalami-porazheny-obekty-vpk-i-tek-1151637678.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина