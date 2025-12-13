https://crimea.ria.ru/20251213/dva-malchika-pogibli-pri-pozhare-v-tverskoy-oblasti-1151636163.html

Два мальчика погибли при пожаре в Тверской области

Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости Крым, 13.12.2025

тверская область

происшествия

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону.Отмечается, что пожар произошел в частом доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале добавила, что погибли два мальчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

