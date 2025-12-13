https://crimea.ria.ru/20251213/dva-malchika-pogibli-pri-pozhare-v-tverskoy-oblasti-1151636163.html
Два мальчика погибли при пожаре в Тверской области
Два мальчика погибли при пожаре в Тверской области - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Два мальчика погибли при пожаре в Тверской области
Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T10:34
2025-12-13T10:34
2025-12-13T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону.Отмечается, что пожар произошел в частом доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале добавила, что погибли два мальчика.
10:34 13.12.2025 (обновлено: 10:56 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону.
"В Тверской области следователем и криминалистом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что пожар произошел в частом доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".
Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.
ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.
Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале добавила, что погибли два мальчика.
