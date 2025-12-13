https://crimea.ria.ru/20251213/ucheniya-bars-krym-i-silovikov-v-simferopole-kak-vse-proshlo-1151637424.html

Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло

Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об окончании в Симферополе учений, которые провели подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об окончании в Симферополе учений, которые провели подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ и правоохранительных структур и поблагодарил все участников и крымчан "за содействие".Он подчеркнул, что "цель учений достигнута"."В целом подразделения показали слаженность, знание и своевременный выход на места дислокации. Проверили работу средств связи", – уточнил глава республики.Ранее глава Крыма предупредил, что в Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, в рамках которых выставят посты на дорогах с досмотром машин, и призвал жителей и гостей крымской столицы сохранять спокойствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

Новости

