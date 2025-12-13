Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло
Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе прошло слаженно – Аксенов
12:07 13.12.2025 (обновлено: 12:08 13.12.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные и силовики досматривают машины в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об окончании в Симферополе учений, которые провели подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ и правоохранительных структур и поблагодарил все участников и крымчан "за содействие".
"Я хочу поблагодарить всех, и в первую очередь подразделение "Барс-Крым" за системную работу, направленную на защиту родного Крыма. Подразделения Министерства обороны, правоохранительной системы – всем спасибо. И крымчанам спасибо за оказание содействия", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "цель учений достигнута".
"В целом подразделения показали слаженность, знание и своевременный выход на места дислокации. Проверили работу средств связи", – уточнил глава республики.
Ранее глава Крыма предупредил, что в Симферополе 13 декабря пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, в рамках которых выставят посты на дорогах с досмотром машин, и призвал жителей и гостей крымской столицы сохранять спокойствие.