https://crimea.ria.ru/20251213/erdogan-sdelal-zayavlenie-posle-vstrechi-s-putinym-v-ashkhabade-1151642146.html
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T16:44
2025-12-13T16:44
2025-12-13T16:44
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин (политик)
россия
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151641369_0:258:2916:1898_1920x0_80_0_0_f3773f6ac953c549bc0a8bfdde99c96e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.Эрдоган также подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.Затем он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251212/turtsiya-gotova-prinimat-peregovory-po-ukraine--erdogan-1151620940.html
турция
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151641369_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6dc78e42a10debe26b7a5b3d8c04e9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы провели с господином (Владимиром - ред.) Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", — сказал он журналистам.
Эрдоган также подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.
Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Затем он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.