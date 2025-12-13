Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251213/erdogan-sdelal-zayavlenie-posle-vstrechi-s-putinym-v-ashkhabade-1151642146.html
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T16:44
2025-12-13T16:44
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин (политик)
россия
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151641369_0:258:2916:1898_1920x0_80_0_0_f3773f6ac953c549bc0a8bfdde99c96e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.Эрдоган также подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.Затем он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251212/turtsiya-gotova-prinimat-peregovory-po-ukraine--erdogan-1151620940.html
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151641369_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6dc78e42a10debe26b7a5b3d8c04e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости
Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

16:44 13.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласи его в Турцию в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы провели с господином (Владимиром - ред.) Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", — сказал он журналистам.
Эрдоган также подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.
Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Затем он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вчера, 17:16
Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
16:30Посылка с сюрпризом: в Алуште задержаны курьеры мошенников
16:06Главный экранный злодей 90-х Питер Грин найден мертвым в своем доме
15:51Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
15:40Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей
15:27Аквапарк горит во Владимирской области
14:46Землетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясений
14:13В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО
13:45Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
13:19Морской транспорт в Севастополе прекратил движение
13:07Окружены и обречены: за сутки Киев потерял 1355 боевиков ВСУ
12:25Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК
12:07Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло
11:47Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше
11:1710 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
10:55Аксенов оценил работу Ялтинского центра ФМБА России
10:34Два мальчика погибли при пожаре в Тверской области
10:11Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко
09:47Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня
09:16Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
Лента новостейМолния